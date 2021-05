El ‘pequeño dictador’, Jorge Javier Vázquez, expulsa a Kiko Matamoros por criticar a Rocío Carrasco

Jorge Javier Vázquez ha vuelto a demostrar que lo de la libertad de opinión no va con él. Si no, que se lo digan a Kiko Matamoros, expulsado del plató de ‘Sálvame’ por pensar distinto al presentador.

El 21 de mayo de 2021, en ‘Viernes Deluxe’ se sentó María Teresa Campos para hablar de Rocío Carrasco y ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, docuserie de Telecinco en la que la hija de Rocío Jurado denuncia los malos tratos sufridos por su exmarido, Antonio David Flores y por su propia hija (Rocío Flores), quien fue condenada, en 2012, por dar una paliza a su progenitora.

Campos, íntima amiga de Carrasco, fue especialmente cruel con Rocío Flores, dando detalles de la mencionada agresión y de un comportamiento (el actual, posicionándose a favor de su padre) que deja mucho que desear.

El lunes 24 de mayo de 2021, hablando de la entrevista de María Teresa Campos, en ‘Sálvame’ se volvió a debatir el caso de Rocío Carrasco y allí estaban colaboradores como Gema López o Kiko Matamoros para cuestionar el testimonio de Rociito (desde el estreno de la docuserie han sido muy críticos con ella).

Matamoros volvió a decir cómo una madre deja de hablar con su hija y cómo al expone de esta manera (cuando él ha insultado y amenazado a varios de sus hijos en directo).

El colaborador, para apoyar su argumento hizo referencia a dos figuras públicas que han criticado la conducta de Rociito: El Juez Calatayud y Pedro García Aguado (el que fue presentador de ‘Hermano Mayor’ en Cuatro).

El Juez Calatayud dice que lo que hace Rociito no está bien. Y también lo dice Pedro García Aguado.

Jorge Javier, histérico, expulsó a Kiko:

¿El Juez Calatayud? Revisa su biografía y luego me dices. Por ahí no paso. Anda vete a fumar un cigarro y que te dé un poco el aire, te tenia por más inteligente. Esas personas no son un referente de nada.