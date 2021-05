Giro de guion: ¿Y si la ‘paliza’ que Rocío Flores le dio a su madre fuese mentira?

Rocío Flores está intentando desacreditar a su madre tanto delante como detrás de las cámaras. El problema es que lo hace sin pruebas y su progenitora las tiene todas. O no.

‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ es la docuserie de Telecinco sobre Rocío Carrasco en la que la hija de Rocío Jurado denuncia malos tratos por parte de su exmarido, Antonio David Flores.

Entre las cosas más importantes que se han contado en el documenta, Rocío ha narrado cómo su hija, Rocío Flores, le dio una paliza en 2012-cuando la niña tenía 12 años-, para después denunciarla por falsos malos tratos, algo que provocó que Rocío Flores se fuera a vivir con su padre.

Flores, muy famosa ahora en Telecinco como colaboradora de ‘El programa de Aba Rosa’ y ‘Supervivientes’, nunca ha admitido los hechos de su pasado y sigue defendiendo a capa y espada a su padre.

El debate está en el aire: ¿Rocío Carrasco tiene derecho a sacar el pasado delictivo de su hija cuando era menor de edad? ¿Una madre puede perjudicar así a su hija? ¿Y una hija a su madre? Recordemos que aquí hay muchas víctimas y la ‘niña’ ha participado del negocio lucrativo de su padre mientras que Carrasco ha estado callada 20 años a pesar de que ha sido condenada públicamente por la ‘otra parte’.

Pero hay algo más inquietante aún. Según contó Belén Esteban en ‘Sálvame’, Rocío Flores estaría llamando a numerosos periodistas famosos asegurando, llorando, que las acusaciones de su madre son falsas.

Es decir, según Flores, la paliza que le dio a su madre y por la que un juez la condenó, nunca se produjo.

Aquí nos encontramos con otro dilema: ¿Por qué la niña no hace pública su versión? Además, ¿cuándo nos debemos’ creer las sentencias judiciales y cuándo no? Los mismos que defienden a Antonio David porque no ha sido condenado (ni absuelto) son los mismos que piensan que Rocío Flores no es culpable de nada (cuando ella sí ha sido juzgada).