Pullas a Ana Rosa, sexo y Ayuso: la Campos demuestra en ‘El Hormiguero’ que ya no está para salir en TV

María Teresa Campos, para muchos, debería alejarse, de inmediato, de los focos. En cuatro días ha dado dos entrevistas y es innegable que se puede apreciar cierto deterioro. O a lo mejor es que tenemos un problema como sociedad al no aceptar a las personas de cierta edad.

¿María Teresa Campos debería retirarse para siempre?

El viernes 21 de mayo de 2021, María Teresa Campos fue entrevistada en el ‘Deluxe’ para hablar de, entre otras cosas, su íntima amiga, Rocío Carrasco (de actualidad por su docurserie, en la que denuncia los malos tratos sufridos por su exmarido, Antonio David Flores).

Ya ese día, Campos demostró que, en ocasiones, parecía no estar muy lúcida. Le preguntaban cosas que ella o no entendía o no escuchaba. Cambiaba de tema sin argumento alguno. Parecía dispersa y fueron muchos los espectadores que, desde redes sociales, lo achacaron a la edad (tiene 80 años).

Pero las alarmas saltaron el 25 de mayo de 2021 cuando la veterena periodista visitó ‘El Hormiguero’. La entrevista fue tan vergonzosa como refrescante.

Campos ya no tiene filtros. Le importa todo un pimiento y hace lo que quiere. A algunos les da pena verla así porque no la reconocen (aunque siempre ha sido muy incoherente ella). Uno lee en redes sociales que ya no debería salir en televisión, que su entorno debería ‘prohibirle’ ese tipo de exhibiciones.

El problema, tal vez, es que Campos nos desafía como sociedad. Rechazamos a los ancianos por miedo. Les tachamos de ‘locos’ o seniles. No queremos ver que un día seremos así (ni siquiera ella lo admite), pero la Campos somos todos o al menos lo seremos. Perder la dignidad a una edad determinada no es una condena, es un derecho. Esta mujer hace y dice lo que quiere y aunque no la entendamos, tiene libertad para hacerlo.

María Teresa contra Jorge Javier y contra Ana Rosa

Dicho todo esto, sus declaraciones ante Pablo Motos nos dejaron perplejos. Para empezar, no dudó en atacar a Mediaset y a muchos de sus nombres más potentes: entre ellos Jorge Javier Vázquez y a la mismísima Ana Rosa Quintana.

Motos estaba encantado con la oportunidad y en un momento determinado le preguntó a su invitada:

¿A quién mandas más a la mierda? ¿A gente de tu cadena o de la mía?

Ella respondió:

Vamos a ver. Pues según la hora

Eso sí, Campos aprovechó para hablar de ‘Sálvame’, de Jorge Javier Vázquez y de la posibilidad de que su hija, Terelu, regresara al programa.

Vázquez dijo que le “tendía la mano” a Terelu para su vuelta al programa pero María Teresa, en ‘El Hormiguero’, dijo:

Otra vez con el mismo rollo. Luego se oyen esas comparecencias de ‘yo siempre he estado con la mano tendida’. ¿Con la mano tendida? ¡Pero si tú mordías!

Pero luego le llegó el turno a Ana Rosa Quintana, la misma que le quitó el título de ‘reina de las mañanas’

Veo el informativo de las 7 y el de las 8. No me preguntes dónde, porque no es el tuyo. Detrás de eso, me cambio de cadena.

Pablo Motos quiso saber las preferencias como espectadora de la invitada:

Pero si ves una cadena que no es la mía, pero luego cambias de cadena… Entonces dejas de ver la tuya por la mañana. ¿No ves Ana Rosa?

Ella respondió:

Veo el principio. Vamos a ver, el programa es estupendo y a ella no hay que valorarla más. Ya está muy valorada. Ella me dijo una vez que con la edad que tenía yo entonces y ella ahora, ya no estaría en la televisión… A nosotros nos retira el público, un día deja de verte y esto es así

María Teresa y el sexo

Lo de la Campos no se entiende. Hace ya mucho que rompió con Edmundo Arrocet, le pregunta por él y se enfada pero luego da exclusivas en revistas hablando del tema.

Motos le preguntó por su ex y ella dio detalles escandalosos aunque también se enfadó.

Tomo comenzó cuando Motos mencionó que a su invitada le gusta mucho jugar en las cartas, lo cual ella confirmó:

Sí, lo que más. Después de…

Motos, entre risas, contestó:

Te entiendo. No hay nada más divertido que ‘aquello’

A lo que Campos añadió:

Bueno, si no hay de ‘aquello’, se olvidan las cosas. Pablo Motos: ¿A ti se ha olvidado? ¿No te queda un poco de recuerdo?» María Teresa Campos: Bueno, mejor que no quede.

Motos le recordó que la última vez que le visitó en ‘El Hormiguero’, Campos le dijo que estaba muy enamorada de Arrocet y ella contestó:

Te dije una frase que yo creo que era muy bonita. Tú me dijiste: ‘¿Has contado los besos que te has dado con…?’. Y yo te dije: ‘No he contado ni los ‘no sé qué’, ni los besos. Hay muchos momentos buenos que uno se empeña en tirarlos por tierra. Siempre se puede romper una relación, pero uno se tiene que sentar con la otra persona. Uno no debe quedar de esa manera, no es necesario. Esto está muy visto ya, yo ya estoy hasta las narices. No pienso estar el resto de mi vida, que ya es poco, hablando de este ser. Ese ser pasó por mi vida, fueron seis años más o menos buenos, pero ya no está, ni se le espera.

María Teresa y el coronavirus

Como persona de riesgo, Campos habló de la pandemia:

Estoy vacunada de las dos dosis y me hicieron una prueba el pasado viernes que fui a la tele y me dijeron que tenía anticuerpos.

Motos quiso saber qué le diría la periodista a un negacionista en una sola frase. Campos preguntó cuál era su cámara y mirándola fijamente señaló:

Eres tonto, hijo.

La Campos no es lesbiana pero sí socialista

María Teresa Habló de su programa (cancelado) ‘La Campos móvil’, un espacio en Telecinco del que sólo se emitió una entrega en al que entrevistaba a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. De ella, Campos dijo:

Vino antes de la entrevista a saludarme, muy cariñosa, bajé después a recogerla y la gente nos aplaudió mucho. En el recorrido ella me dijo una cosa curiosa que fue que le gustaba el Madrid de los atascos, porque un Madrid sin atascos no es Madrid.

Lo fuerte llegó cuando Matos le preguntó si prefería a Ayuso o a Pedro Sánchez y Campos respondió:

Hombre, no soy lesbiana.

¿Se supone que es una respuesta graciosa?

Así, María Teresa aprovechó para pelotear al gobierno socialista: