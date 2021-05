Felipe González visita ‘El Hormiguero’ y deja tiritando a Pedro Sánchez y a los independentistas

Felipe González ha visitado ‘El Hormiguero’ de A3 y no se ha cortado.

El 26 de mayo de 2021, el expresidente del Gobierno visitó por primera vez el programa de Antena 3 para repasar la actualidad política.

El 4 de mayo de 2021 se cumplieron los 25 años que dejó la presidencia del Gobierno y Pablo Moto le preguntó a su invitado:

González le respondió:

Enseguida entraron en el tema de más actualidad, el indulto que el Gobierno de Pedro Sánchez le quiere conceder a los presos del ‘procés’:

El expresidente socialista respondió:

Permite ideologías, incluso, en contra de la propia Constitución, pero lo que no admite es que alguien, unitariamente, rompa las reglas del juego. Si la quieren romper a la fuerza no tienen derecho.

No me refiero a eso: Usted vive en una democracia bastante madura y que tiene una Constitución no militante, por tanto, no declara enemigos, aunque haya gente que esté en contra de ella, de uno u otro signo.

Entonces, Motos se metió en harina y preguntó:

González quiso ser políticamente correcto peor no pudo evitar criticar al nuevo presidente:

Yo soy del PSOE pase lo que pase.

Me siento huérfano de representación, y lo he dicho varias veces y ha ofendido a mucha gente. Pero no solo me refiero al Partido Socialista, porque busco que en un discurso del Parlamento haya alguien que pueda aplaudir

Sea el que sea, mi problema no es si es de mi tribu, de mi cuerda o de mi bloque, me horroriza la política de bloques porque me parece lo contrario de lo que debemos hacer en este momento de necesidad de pactos de ponerse de acuerdo