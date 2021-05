Final de la docuserie sobre Rocío Carrasco: desvelamos lo menos creíble de su relato

Ya está. El 26 de mayo de 2021 terminó la primera temporada de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, es la docuserie de Telecinco sobre Rocío Carrasco en la que la hija de Rocío Jurado denuncia malos tratos por parte de su exmarido, Antonio David Flores.

Y no decimos que es el final de la serie porque va a haber una segunda temporada. Una decisión errónea y peligrosa que ejemplifica el circo que se ha montado con un tema tan grave como la violencia de género. Al final, lo que cuenta es la pasta. Telecinco ha visto un filón y lo va a explotar. Qué horror. Hicieron negocio con el que ahora llaman ‘monstruo’ y luego con la ‘víctima’. Es repugnante.

Rocío ha contado su historia, los años de infierno con Antonio David, el cómo este, supuestamente, manipuló a la hija mayor de ambos (Rocío Flores) para que, a la edad de 15 años, le diera una paliza a su madre y cómo, al final, Carrasco también terminó perdiendo a su hijo menor (David, enfermo desde que nació y con capacidades especiales).

Es en la relación con su hijo donde el relato de Carrasco decae. Hagamos un ejercicio de imaginación: pensemos que hemos visto una ficción, una película. Todo puede funcionar narrativamente, es creíble. Sin embargo, en relación a David Flores, cuenta entender que su madre no hiciese todo lo posible por verle o por saber de él puesto que está enfermo.

Si algo ha demostrado el documental de Rocío Carrasco es que debemos hacer autocrítica así como un ejercicio de empatía hacia el otro. Rocío no está bien, lo dicen sus terapeutas y es algo comprobable. Sus motivos tendrá para hacer lo que ha hecho pero eso no significa que los entendamos,

Por otro lado, Antonio David Flores, de momento, no está juzgado por nada. De ahí el debate. Eso sí, ha quedado más que demostrado que ese señor ha mentido mucho durante 20 años.

El capítulo 12, el último (por ahora), ue como una repetición del 0, aquel en el que Carrasco narraba su intento de suicido después de enterarse, en agosto de 20219, que su hija iba a defender a su padre ene el paltó de ‘Gran Hermano VIP 7’.

Rocío también señaló a su hija como una mentirosa, manipulada por su progenitor.

A mí no me da miedo que mi hija salga en televisión, me da miedo lo que va a defender.

Yo no quería seguir con lo que yo sabía que venía y no me equivoqué.

La única solución era quintarme de en medio.

Me tomé varias patillas diferentes y me quedé dormida.

Me salvó Fidel que fue el que entró en la habitación porque yo no me levantaba y entró y me vio y me llevó al hospital.

En el hospital me atendieron. Llegué prácticamente dormida. Yo no recuerdo nada. Ni sé los tiempos ni sé lo que contesté cuando contesté.

Cuando en urgencias me preguntan yo respondo que yo no quiero seguir así que no quiero seguir con lo que hace el apdre de mis hijos conmigo. Dije que si no lo conseguía ahora lo iba a conseguir y que siempre me quedaba el puente de Segovia para tirarme.

Me mandaron a un hospital y es allí cuando yo tomo conciencia de la barbaridad que había hecho y que quería hacer. Me parece que era una soberana putada para los míos.

Lo único que piensas es que no quieren volver a pasar lo mismo y ver el odio en la cara de tu hija.

En una acción de la que me avergüenzo peor es la puta realidad

Me avisaron que había alguien de prensa merodeando por el parking y me fui del hospital porque mi casa era el único sitio en el que me sentía segura. No esperé a que me dieran el alta. Me fui.