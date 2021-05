Las bragas de Alejandra Rubio y Carmen Borrego: lo último que queríamos ver en ‘Viva la vida’

Un hombre vestido de mujer agarra a dos señoras en un programa de televisión, las zarandea en el aire y provoca que ambas enseñen su ropa interior. ¿Era necesario lo que pasó el 30 de mayo de 2021 en ‘Viva la vida’? Y eso que ahora dicen que Telecinco es la cadena feminista…

Quique Jiménez, alias ‘Torito’, apareció ese domingo en ‘Vida la vida’ disfrazado, a modo de homenaje, de Rocío Jurado por el 15 aniversario de su muerte este martes, 1 de junio.

El colaborador estaba excesivamente pletórico, sin control, y más cuando propuso a sus compañeros adivinar el tema de La más Grande que sonaba en plató.

Torito se vino tan arriba con Que muera el amor, que acabó zarandeando con violencia a Carmen Borrego.

Borrego voló, literalmente, y a parte de enseñar su ropa interior, dijo que se había hecho daño. A ver, ella siempre, siempre, se queja de que el mundo la maltrata. Era de esperar.

¡Vete a la mierda! Es que me has hecho polvo, me duele una costilla. Una cosa es una broma y otra cosa es hacer daño.

No lo veo necesario. Es que siempre me toca a mí. A ver si le toca a otro. Ahora tengo que estar yo viendo esto 3.000 años.