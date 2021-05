Carlota Corredera, sin piedad contra el tío de Rocío Carrasco: “¡Qué poca vergüenza!”

El del 28 al 30 de mayo de 2021 fue un fin de semana muy intenso para la familia Carrasco-Mohedano.

El viernes, toda la familia se reunió en un homenaje en Chipiona por el 15 aniversario de la muerte de Rocío Jurado.

Fueron todos menos Rocío Carrasco, claro está. La hija de ‘La más grande’, alejada de su familia materna desde hace años (hermanos, tíos e hijos) está de plena actualidad por ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, la serie documental de Telecinco en la que Carrasco denuncia los malos tratos sufridos por parte de su ex marido (Antonio David Flores) y de su hija (Rocío Flores).

Esa noche, en el ‘Deluxe’, Carlota corredera fue entrevistada por ser la presentadora de la docuserie e hizo un alegato feminista contra todo aquel que dude de Rocío Carrasco.

María Patiño, presentadora del ‘Deluxe’ esa noche, reconoció haberse equivocado juzgando a Rocío Carrasco ya que carecía de herramientas para entender la violencia machista.

Después, el sábado en ‘Socialité’ habló con José Antonio, marido de Gloria Mohedano, tía de Rocío Carrasco.

José Antonio dijo no creer a Rocío Carrasco y dio un discurso completamente misógino en directo que nadie, ni María Patiño, frenó. Está bien que se exprese, es su opinión. Lo inaceptable es que no le cuestione nadie cuando es muy fácil hacerlo.

Yo no me la creo porque la conozco, esa es la razón y conozco a sus hijos y a su marido.

Admitís que ella diga que las lágrimas de su hija (Rocío Flores) no son verdad. Si ella no cree las lágrimas de su hija, yo no me creo las suyas

No me lo creo, porque yo conozco las dos versiones de aquella pelea desde hace muchísimo tiempo.

A mí no me compete contar la versión de Rocío Flores, no la voy a contar. Yo he escuchado las dos versiones y yo me creo a Rocío Flores

Si fuese verdad, tampoco debería haberlo dicho para hacer daño a su hija.