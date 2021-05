Carlota Corredera veta a Antonio Montero de ‘Sálvame’ por llamar “mala madre” a Rocío Carrasco

Y dicen que en ‘Sálvame’ hay libertad de opinión. Para algunos sí y para otros no. Y sino que se lo digan a Antonio Montero quien, dudamos, que vuelva al plató de Telecinco después de una gran bronca con la presentadora, Carlota Corredera.

Primero: Antonio Montero es un provocador. Va de bueno y decente pero sabe dónde trabaja y sabe dónde tocar para que los demás exploten y él quede como una víctima.

Segundo: Carlota Corredera, tan ‘perfecta’ ella, tan ‘educada’ y con ese aura de mujer coraje, se ha vuelto increíblemente radical sobre todo si se saca el tema del feminismo en general y de Rocío Carrasco en particular. Muchos podemos estar de acuerdo con su discurso pero con sus formas, lo único que provoca es que sus enemigos cojan fuerza victimizándose.

El 31 de mayo de 2021 se volvió a debatir en ‘Sálvame’ sobre ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, la serie documental de Telecinco en la que Carrasco denuncia los malos tratos sufridos por parte de su ex marido (Antonio David Flores) y de su hija (Rocío Flores).

Uno de los debates principales fue la confesión, unos días antes, de Kiko Matamoros de que no había visto la serie documental y aún así llevaba meses opinando de ella (para mal) en ‘Sálvame’.

Carlota se enfrentó a Matamoros considerando que su actitud era ‘hipócrita’ y este no hizo más que el ridículo defendiendo lo indefendible.

Pero la mayor tensión se vivió cuando Antonio Montero dijo que, para él, Rocío Carrasco “era mala madre”.

En ese momento, Carlota se levantó de su silla, se fue al puesto del director y dijo:

Yo, si sigue en plató Antonio Montero, me voy. No voy a permitir que delante de mi, con todo lo que hemos visto ya, se diga que Rocío Carrasco es mala madre. No lo voy a consentir. Yo me voy.