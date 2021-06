Telecinco da la espalda a Gloria Camila después de llamar «comeculos» a Belén Rodríguez

Gloria Camila ha demostrado tan desagradable como la sobrina a la que tanto defiende, Rocío Flores. Por ello, la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado se ha llevado el rechazo de los colaboradores de Mediaset.

Sucedió 31 de mayo de 2021 durante una de las galas de ‘Supervivientes 2021’. Esa noche se emitió cómo Olga Moreno (mujer de Antonio David, padre de Rocío Flores) volvía a hacer su numerito de víctima en Hondoruas

El lunes era mi aniversario. 22 años. No me he separado en la vida. Nunca hemos tenido altibajos. A mí su mundo no me gusta pero aquí estoy en supervivientes. Yo he hecho una entrevista a los 19 años de estar con él. Por Rocío

Yo he tenido una niña porque con las circunstancias…como he tenido que criar entre comillas a los suyos, no he podido tener más. Lo más fuerte fue lo de meterlo en la cárcel, porque yo sé la realidad y la tengo en pruebas.