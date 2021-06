Joaquín Prat deja tiritando a Rocío Flores y destapa todas las mentiras que ha contado sobre su madre

Rocío Flores es una víctima, eso nadie lo duda, pero ha tomado partido por su padre y se está descubriendo su ‘juego’. Y es que las mentiras tienen las patas muy cortas.

El 2 de junio de 2021 se emitirá la última entrega (de momento, porque se cree que habrá segunda temporada) de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ en la que Carrasco se sentará en plató para ser entrevistada en directo por segunda vez.

La guerra entre los que creen a la hija de Rocío Jurado y los que no, está en su punto más álgido. Sobre todo después de lo que ha pasado últimamente.

El 28 de mayo de 2021 casi toda la familia Carrasco Mohedano acudió al cementerio para rendirle homenaje a La Más Grande en el 15 aniversario de su muerte, un evento polémico al que Rociito faltó (como siempre) en mitad del vendaval que ha supuesto su docuserie.

Pero el 1 de junio, Carrasco regresó a Chipiona a visitar la tumba de su madre y a recordar su infancia pero no lo hizo por necesidad personal sino profesional, ya que el viaje se podrá ver en su entrevista del día 2 de junio.

Y ese día, su hija, Rocío Flores, acudió a su cita semanal de ‘El programa de Ana Rosa’ donde, como de costumbre, quiso desprestigiar a su madre.

Joaquín Prat pone en su sitio a Rocío Carrasco

En ‘Supervivientes 2021’, Olga Moreno (mujer de Antonio David Flores) confesó, primero, que Rocío Flores se bautizó con 15 años y que quiere , ahora, bautizar a su hija Lola y, lo más sorprendente, a David Flores (hijo de Antonio David y Rocío Carrasco).

Tal y como dijo Joaquín Prat, el 2 de junio de 2021, en ‘El programa de Ana Rosa’.

Decir al ‘niño quiero bautizarle’ y dar el nombre de todos los padrinos me parecen unas declaraciones profundamente irresponsables

Rocío Flores, muy borde ella-como siempre-, le preguntó por qué y el presentador, muy serio, le dijo:

Porque algo tendrá que decir vuestra madre, ¿no?

Ella contraatacó diciendo.

Bueno, te recuerdo que yo me he bautizado con 15 años y mi madre no apareció, ella lo sabía y estoy cansada de declaraciones de ese tipo.

Y aquí llegó el drama. Joaquín le preguntó si en esa época vivía todavía con su madre y la ‘niña’ respondió que no se acordaba.

No me acuerdo, lo hice en cuarto de la ESO, creo que todavía estaba con uno y con el otro, no me hagas mucho caso. La ceremonia fue en la iglesia de La Moreleja.

Prat se mosqueó:

¿Pero fue toda tu familia, tus tíos y todos?

Ella respondió que sí y el presentador se puso serio:

A ver, Rocío, con todos los respetos, tienes que recordarlo. Tienes que recordar si en un momento tan importante de tu vida tú todavía vivías con tu madre y Fidel la mitad del mes.

Rocío Flores, ante la insistencia del presentador, declaró:

Pues yo te digo que no lo recuerdo exactamente, pero si quieres que te lo confirme, te lo miro y te lo confirmo mañana mismo o esta tarde.

Joaquín, que no salía de su asombro, finalizó: