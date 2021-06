Se destapa que Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera se llevan ‘a matar’: “Es un enfrentamiento descarnado”

¿Guerra inesperada en Telecinco o un rumor sin fundamento? Dicen que Carlota Corredera y Jorge Javier Vázquez no se soportan pero delante de la cámara muestran lo contrario.

En una columna para La Razón, el mítico periodista del corazón, Jesús Mariñas, destapó que entre Jorge Javier Vázquez y Carlota corredera, dos de los presentadores de ‘Sálvame’ hay muy mal rollo o, como dice Mariñas, “un enfrentamiento en toda regla, descarado y descarnado, sin tapujos y dando la cara».

¿De dónde viene esta guerra? Según Mariñas:

Me cuentan que Jorge Javier fue culpable en la posible y muy esperada pelea entre directores. Fue conflicto profesional y personal, no había manera de salvarlo.

Aseguran sus círculos que están presuntamente enfrentados por las razones de Telecinco para cargarse a uno de los dos. Resulta sorprendente y también emocionante, estoy que no pego ojo

Recordemos que la última entrevista que se le realizó a Rocío Carrasco, Carlota Corredera estuvo sola en plató, mientras que la primera vez que Rociito pisó el plató de su serie documental, estaban Carlota y Jorge Javier.

¿Ha provocado esta situación los celos de Vázquez? Sería raro puesto que el propio presentador declaró su admiración por su compañera frente al programa de Rocío Carrasco pero según Mariñas:

Parece que una mayoría está de parte de Jorge Javier, al que consideran el más débil del televisivo dúo, poco lo conocen, se lo digo yo.

A ver si durante el largo y cálido verano Telecinco resuelve, escoge y toma partido. Así saldremos de dudas sobre cuál vence No es cuestión fácil ni sencilla, a fin de cuentas son dos grandes. Quedamos a la espera realmente desvelados, con nervios, desazón o intranquilidad. Le toca elegir y resolver al programa. Ojalá lo haga pronto y podamos tranquilizarnos, aunque me temo que las dudas no se disiparán tan pronto.