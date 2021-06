Lo de Paz Padilla en ‘Cuarto Milenio’ roza lo grotesco y lo peligroso: ¿Deberían frenar a esta mujer?

Sentimos mucho las pérdidas que ha sufrido Paz Padilla y nos alegramos la capacidad de aceptación que tiene pero, eso sí, sus discursos televisivos (aunque con un gran valor) ya empiezan a cansar. Verla el 6 de junio de 2021 en ‘Cuarto Milenio’ fue la gota que colmó el vaso.

Como todos saben ya, el 2020 fue especialmente duro para la presentadora de ’Sálvame’. Primero falleció su madre y meses más tarde, en julio, su marido y amor de su vida, Antonio Juan Vidal, víctima de un cáncer cerebral.

Padilla no tardó en volver al trabajo y lo hizo en una entrevista para el ‘Deluxe’ en la que habló de todo su proceso de duelo, de cómo se enfrentó a la muerte y cómo descubrió que el amor es la clave para vivir feliz. Para todos aquellos que en ese momento habías sufrido una pérdida (en plena pandemia) fue un consuelo y una inyección optimista,

Pero a lo largo del año, Padilla ha empezado a agotar. No es que su discurso no tenga valor, es que lo impone de manera intransigente. La humorista parece no comprender que otros no sean como ella. No acepta la derrota o el dolor, Por ejemplo, Lydia Lozano perdió a su hermano por coronavirus y la presentadora parecía que le estaba echando una bronca por sufrir.

Y así constantemente, por no hablar de que sus ‘buenrollismo’ choca con sus juicios machistas sobre temas como el de Rocío Carrasco, ya que es de la opinión de que esta es una mala madre que debería perdonar el maltrato y abrazar el ‘amor’ …

Paz Padilla en ‘Cuarto Milenio’

Pero el colmo llegó ya el 6 de junio de 2021 cuando Padilla visitó el plató de ‘Cuarto Milenio’ (en Cuatro) para hablar, como siempre, de la muerte.

Podría ser extraña la presencia de Paz en un programa dedicado al ocultismo pero ya hace tiempo que Iker Jiménez y Carmen Porter abandonaron su esencia de investigar el misterio y se metieron de lleno en temas de toda índole.

En una entrevista con Carmen Porter, Padilla dijo:

Amo a Antonio con locura y lo voy a amar toda mi vida, porque tuve la suerte de conocerle, de convivir con él. Eso me hace no hundirme en la angustia, todos estamos en el camino. La muerte de mi madre me preparó para la muerte de Antonio, pero cuanto antes entendamos que es un proceso natural mejor

Y para colmo, la presentadora se puso a hablar de la la biodescodificación:

Mi amiga es biodescodificadora, algo maravillo que aconsejo a todo el mundo. Son personas que estudian las emociones porque la emoción es algo que no sabemos controlar ni entender. Tampoco gestionarla. Entendemos muy bien el odio, la rabia, la envidia, pero las emociones como la tristeza o el amor no. Primero intentó ayudarle para que supiera de dónde le venía todo ese sufrimiento que el tenía. Yo sé que le enfermó el estrés, porque bajó el sistema inmunológico. Ella le ayudó a entender las emociones, a soltar lastre, a los problemas de la madre, de su hija, del trabajo. A aceptar su paso por la vida y la muerte como una forma placentera. Al principio me chocaba, pero luego entendí que también sentí esa sensación de amor. Entendí que el había cumplido su etapa, había venido aquí, había hecho lo que tenía que hacer y ahora tenía que continuar su viaje.

Mientras hablaba Padilla, se emitió un rótulo que decía que “la biodescodificación es una rama de la medicina alternativa que intenta encontrar el origen o el significado emocional de las enfermedades”

El problema es que, en Twitter, varios científicos se echaron las manos a la cabeza. Uno de los más destacados fue el neurólogo y doctor en medicina Pablo Barrecheguren.

La biodescodoficación no está probada y además hay mucha evidencia científica que demuestra que es falsa. Las enfermedades como el cáncer no tienen un origen o significado emocional, y esta prácticas pueden derivar en que el paciente se culpe a él o su familia por la enfermedad

Es decir, que Padilla parece ser la portavoz de una pseudociencia. Lo que le faltaba.