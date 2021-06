‘Sálvame’ juega con los ‘malos tratos’ y la hija de Guti explota: “¡Mi novio no es así!”

En ‘Sálvame’ van de feministas pero no se rasgan las vestiduras a la hora de hacer espectáculo de la violencia machista. Es repugnante. Lo que pasó el 8 de junio de 2021 con Zayra Gutiérrez, hija del Guti y Arantxa Benito, es de juzgado de guardia.

No deja de ser llamativo que ahora Telecinco se venda como una cadena feminista- gracias a la emisión de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’- mientras que, día sí y día también, humillan a mujeres o frivolizan con cosas tan graves como los malos tratos.

Un ejemplo, lo que ocurrió el 8 de junio de 2021. Ese día se habló de Zayra Gutiérrez, hija del Guti y Arantxa Benito, que había sido polémica meses antes por su vida díscola y organizar fiestas ilegales en plena pandemia.

Pero desde hace cuatro meses, Zayra vive en Londres con su novio Miki Mejía y según ellos mismos narran en sus redes sociales, son completamente felices.

Pero en ‘Sálvame’ han emitido los testimonios de varias exnovias de Miki, quienes aseguran que el joven camarero es un ser “celoso y controlador que aísla a sus parejas”.

Rafa Mora, colaborador de ‘Sálvame’ y amigo de Zayra, llamó a la joven en directo y esta habló para defender a su pareja.

Quien ha hablado es una exnovia de Miki que le puso los cuernos siete veces, que no tiene un duro, una muerta de hambre que tiene envidia que Miki esté conmigo.

Mal por la chica. Defender a su novio atacando a su ex por su situación económica no es muy elegante que digamos.

Pero había más testimonios. Uno de ellos era, se supone, tan fuerte que Paz Padilla, la presentadora, lo escuchó en privado y al acabar le dijo a Zayra:

A ver, cariño , es tan fuerte lo que he escuchado que sólo te digo que tengas los ojos muy abiertos. Si esto es verdad, por favor no dejes que te hagan daño.

Es decir, Padilla estaba insinuando que el chico es prácticamente un maltratador pero claro, como jugó con la ambigüedad se cubrió. Pues va a ser que no. Es peor la insinuación .

Zayra, lógicamente explotó y dijo:

No voy a permitir que insinúes cosas tan graves. Mi novio no es un maltratador. Es una persona anónima que odia el mundo de Telecinco. Vamos a tomar medidas legales. Mi novio no es un celoso controlador ni un maltratador. Es muy injusto que insinuéis cosas así de él.