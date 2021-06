Julia Janeiro, Rocío Flores o Gloria Camila: los (carísimos) nombres que suenan para ‘GH VIP 8’

Con ‘Gran Hermano VIP 8’, Telecinco se juega mucho. ¿Con qué famosos se está negociando?

El martes 8 de junio de 2021, la web de Telecinco anunció que había comenzado la producción de ‘Gran Hermano VIP 8’. . Bien por los fans del formato y mal por los anunciantes que le hicieron boicot al programa (en 2019) tras la violación de Carlota Prado en ‘Gran Hermano Revolution’ (ocurrida dos años antes).

Ahora, Mediaset ha prometido unos protocolos de seguridad para que hechos como los que le ocurrieron a Prado no vuelvan a ocurrir pero se olvidan que el boicot no se produjo por la violación en sí, si no por los vídeos que se filtraron en 2019 en los que se veía el trato vejatorio que sufrió la joven por parte de los responsables de concurso (encerrada en el confesionario, llorando mientras la obligaban a ver su violación).

Pero el caso es que ‘GH’ va a regresar y lo hará con la octava edición de su versión para famosos, que se estrenará, suponemos, a partir de septiembre de 2021.

A este estreno hay que añadirle el de ‘En el nombre de Rocío’, segunda temporada de la docuserie sobre Rocío Carrasco que se centrará, en esta ocasión, en la mala relación que tiene la hija de Rocío Jurado con gran parte de su familia materna.

Teniendo en cuenta que en Telecinco todos los programas se alimentan entre sí, es lógico pensar que la serie de Rocío Carrasco va a condicionar el casting de ‘GH VIP 8’. En otras palabras, tienen que meter a un Mohedano dentro o a algún enemigo de Rociito. Suenen los nombres de Amador Mohedano (el tío) o de Gloria Camila (la hermana). Ambos ya fueron concursantes de ‘Supervivientes’.

Obviamente, el gran fichaje sería Rocío Flores, hija de Carrasco, pero no sólo ella lo ha negado en sus redes sociales sino que sería un poco hipócrita por parte de Mediaset, que se ha puesto de parte de Rociito pero sigue contando con personajes que lavan la imagen de su supuesto maltratador, Antonio David Flores.

El que sí tiene posibilidades de entrar es el novio de Rocío Flores, Manuel Bedmar. No es que el chico interese pero sería para tener a su pareja en plató defendiéndole.

Otra que sería un puntazo como concursante sería Julia Janeiro, hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, quien acaba de cumplir la mayoría de edad y ya es una estrella en las redes sociales.

De hecho, el 8 de junio de 2021, ‘Sobreviviré, after show’, el programa de Mitelplus que comienza justo después de la emisión de ‘Supervivientes’, Nagore Robles se preguntaba cuánto dinero haría falta para convencer a Juls para que participase en el reality de supervivencia o en ‘Gran Hermano VIP’.

La representante, Pilar Yuste, resolvió la incógnita.

Si hiciese una portada con su padre de lía la mundial, y con Andreita yo creo que ahora mismo sería casi una bomba internacional. Sería un pelotazo casi como el de la familia Carrasco. Si las dos fuesen a ‘Supervivientes’ en este momento estarían por mucho más de lo que estuvo Isabel Pantoja

En cuanto a su participación en ‘GH VIP’, Yuste calculaba que su caché sería de unos 30.000 o 40.000 euros por semana.