Almeida revoluciona ‘El programa de Ana Rosa’: habla de sexo, seducción e insultos

Que Martínez Almeida es uno de los políticos con más carisma de la actualidad ya se sabía y el 15 de junio de 2021, el alcalde madrileño volvió a dar una lección de humildad y sentido del humor en una entrevista muy especial para Telecinco.

Ese día, un reportero de El programa de Ana Rosa siguió a José Luis Martínez Almeida durante una jornada de trabajo como alcalde de Madrid por el segundo aniversario de su mandato.

Almeida esperó al reportero a las siete de la mañana en la puerta de su casa (en el barrio de Tetuán donde ha vivido toda la vida), le llevó despacho y confesó los secretos mejor guardados en su segundo año de mandato.

El político del PP comenzó confesando él no es de desayunar fuerte:

Al despacho, el reportero se subió con el alcalde en su moto pero antes, el primero le preguntó:

Ahora que no nos escucha nadie, ¿alguna vez ha hecho alguna triquiñuela con la moto?

Almeida, tan espontáneo como siempre, reconoció que:

El otro día… no lo niego. ¡Menos mal que no había Policía Municipal!

Y mientras iban en moto, se escuchó un “¡Corrupto!” que gritó alguien desde un coche cuando le vio. El alcalde tiro de ironía y dijo:

Alguna vez te dicen alguna cosa desagradable, estoy deseando que me vuelvan a llamar ‘corrupto’ o ‘cara polla’ para recuperar la esencia inicial.

Sobre la oposición, el alcalde de la capital dijo que la frase más pronunciada por sus rivales es «¡enano, no te crezcas!», muy utilizada por Edmundo Bal.

A las siete y media llegó a su despacho en el Ayuntamiento de Madrid y allí mostró la pelota de rugby con la que se relaja cuando se encuentra «nervioso» y presentó a su entrenador personal.

El alcalde, muy sonriente, reconoció:

Ha decidido que me quiere poner en forma, tenemos un mini gimnasio aquí.

Eso sí, no le hizo tanta gracia mostrar las largas escaleras que el entrenador le hace subir diariamente.

Tras hacer tareas burocráticas, Almeida se enfrentó a una entrevista amena y muy sincera:

¿El Atleti gana la Champions League a cambio de que pierda la alcaldía al día siguiente?: «Ya he sido alcalde».

Algo que le guste de la Izquierda… y le disguste de la derecha: «Suelen conectar mejor con la gente que nosotros».

Una isla desierta, ¿te irías con Iglesias, Puigdemont o Bárcenas?: «Puigdemont, que ha vivido en el exilio y está acostumbrado».

Tinder o método tradicional: «Método tradicional, dejemos esa incertidumbre de en una barra de bar… he de reconocer que he despertado un interés en las mujeres que no suponía que tuviera».

El sexo y la política: «¿Qué es el sexo? Es bueno acudir relajado a tu puesto de trabajo».