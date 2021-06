¡Caretas fuera!: Rocío Flores hunde su imagen y demuestra (por partida doble) la clase de personaje que es

Rocío Flores es una víctima pero se parece demasiado a su padre. Para muestra, cómo se comportó el 15 de junio de 20201 en ‘Supervivientes’ y al día siguiente en ‘El programa de Ana Rosa’.

Desde el 22 de marzo de 2021 se ha creado un nuevo y peligroso debate nacional. Ese día se estrenó ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, la docuserie sobre Rocío Carrasco en la que la hija de Rocío Jurado denuncia malos tratos por parte de su exmarido, Antonio David Flores (colaborador de ‘Sálvame’ hasta ese momento).

La cadena se puso de lado de Carrasco, despidiendo inmediatamente a Antonio David, condenándole como maltratador sin que ningún tribunal lo haya declarado culpable (aunque tampoco inocente, su causa sigue abierta).

Aunque Antonio David está fuera de Telecinco, aún tiene muchos defensores en los programas: Desde su mujer, Olga Moreno, (en ‘Supervivientes 2021’) a su hija, Rocío Flores (‘El programa de Ana Rosa’).

Antonio David, escondido, ha conseguido hacer lo de siempre: que sean los demás los que den la cara por él y apartarse de la guerra.

Por ello, desde el comienzo esto se ha convertido en una guerra entre madre e hija. Entre los que creen que Rocío Carrasco es una mala madre y los que la entienden puesto que la niña, con 15, le dio una paliza a su progenitora y encima la denunció falsamente (junto al padre).

Rocío Flores, puesto que el padre está en paro, se ha puesto a trabajar en la tele por dos motivos muy claros: Primero, porque tiene que llevar dinero a casa. Segundo, porque tiene que haber alguien en el terreno público que defienda y blanquee a Antonio David.

Pero Rocío Flores está tan desbordada ya que se le ha ido de las manos y está mostrando una cara peligrosa. De momento, su imagen pública se sustenta en dos conceptos: Arrogancia y victimismo.

Recordemos que la ‘niña’ se ha permitido el lujo de vetar a todo colaborador de Telecinco que no defienda a su padre. Por eso no coincide en plató con personajes como Belén Rodríguez o el mismísimo Jorge Javier Vázquez. Es lo que hacía Antonio David cuando estaba en televisión, negarlo todo, hacerse la víctima y no dar voz a sus críticos.

El 15 de junio de 2021, durante la gala de ‘Supervivientes. En Tierra de Nadie’, Rocío Flores explotó por defender a Olga Moreno, mujer de su padre.

En la isla, Olga se pasa el día hablando de Rocío y David (hijos de Rocío Carrasco) porque lleva 10 años viviendo con ellos pero luego se queja de que ella no quiere entrar en guerras.

Y en los platós s Rocío Flores la que tiene que defender lo indefendible.

Esa noche, el Maestro Joao criticó la falsedad de Olga y Rocío, histérica, dijo:

Joao la interrumpió:

Rocío, envidiosa porque a Joao le aplaudieron, dijo:

Estoy igual que tú. Yo no te he faltado el respeto en ningún momento. Y el que lleva faltándomelo aquí y en las redes sociales eres tú… Regidor, ¿ahora no hay aplauso? De p*** madre

Es que, hasta Carlos Sobera tuvo que llamar al orden al ver el comportamiento agresivo de la ‘niña’

Y al día siguiente, tras mostrar su cara más agresiva, Rocío hizo lo que le han enseñado a hacer: intentar dar pena.

En su colaboración semanal en ‘El programa de Ana Rosa’, la hija de Rocío Carrasco se puso a llorar y dijo:

Anoche me equivoqué, pido perdón, no fueron las maneras

Después, eso sí, criticó la actitud del Maestro Joao y de Belén Ro por atacar a su familia y a Olga constantemente.

Joaquín Prat, que escuchaba atentamente a su compañera, le dijo:

Ana Rosa, sin embargo, fue más dura tras las críticas de Rocío Flores al Maestro Joao y Belén Ro:

Rocío, es inevitable, no puedes pretender que una persona no diga lo que quiera decir de lo que quiera decir y ya está, es de concursante o no concursante, nadie está ajeno a lo que ocurre fuera, ni tú eres ajena porque no te habrías puesto como te has puesto.

Tienes que aprender que la televisión es un medio de comunicación que lo ven muchas personas, gente joven, muchos niños, hay unos lenguajes y unos modos que no se deben utilizar, pero tú no puedes censurar que nadie diga lo que le dé la gana, hasta ahí podríamos llegar..

Entras al trapo cuando no puedes entrar… Olga es una concursante de ‘Supervivientes’ y fuera está pasando lo que está pasando, esto es así.