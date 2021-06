Nuevo escándalo en Mediaset: ¿Silenciaron la violación de una participante de ‘First Dates’?

No, nadie ha vuelto a sufrir una violación en un programa de Mediaset (como pasó en ‘Gran Hermano Revolution’) pero hay un nuevo escándalo que nos ha llamado la atención y que afecta a una participante de programa de Cuatro, ‘First Dates’.

El 28 de mayo de 2021 pudimos ver una de las citas más estrafalarias de ‘First Date’. El programa recibió a Daniel, un hombre vestido de Joker, quien tuvo una interesante cita con Krisztina, una joven dispuesta a tener una relación abierta.

Lo que vimos de la cita se centró principalmente en él, como personaje. Casi sólo oímos hablar a este chico de 36 años y ella, su cita, fue reducida en el montaje.

El 15 de junio de 2021, Krisztina en un artículo del Huffington Post denunció que:

Fui reducida a ser la acompañante de un personaje: Daniel contó su historia y yo no.

Mi voz en esta ocasión ha sido silenciada. Validaron su trauma de infancia al emitirlo, pero silenciaron mi trauma de violación al cortarlo

Cuando me estaba hablando sobre sus traumas de infancia y cómo llegó a identificarse con el personaje del Joker, le pregunté qué fue lo peor que le había pasado y luego lo mejor. Después de contestar, él me pidió que yo también contara mis traumas (si quería) y yo también respondí.

Le conté que la peor cosa que me pasó es que fui violada, pero que fue hace mucho tiempo y que estoy bien, y que creo que es importante decir estas cosas. Me agradeció la confianza y me dijo que fui valiente en contárselo, y luego respondí a la otra pregunta.