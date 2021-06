‘Sálvame’ estafa a su audiencia con una ‘pillada’ a Chelo García Cortés que es mentira

Vender lo que sea a cualquier precio puede pasarles factura a los de ‘Sálvame’. Y es que lo que hicieron con Chelo García Cortés el 21 de junio de 2021 es lo más cutre y ridículo que han hecho en mucho tiempo, que ya es decir.

Lunes 21 de junio de 2021. ‘Sálvame’ comenzó la tarde con una gran exclusiva. Chelo García Cortés había vuelto a ser pillada hablando de más y esta vez, sobre su vida íntima junto a su pareja, Marta.

Recordemos que a Chelo, como buen saco de boxeo que es, le suelen tender trampas en el programa para ponerla en un aprieto o para reírse de ella.

Durante años, sus compañeros la han engañado grabándola con micros abiertos para ponerla en evidencia. Y la periodista, que padece de ‘diarrea’ verbal, suele ser cazada poniendo a parir a sus compañeros. Ya se sabe que a ella, ‘Sálvame’ no le gusta.

Para ilustrarnos, ese 21 de junio, ‘Sálvame’ emitió un recopilatorio de las grandes ‘pilladas’ a Chelo, en las que se negaba a trabajar o en las que ponía a parir al resto de tertulianos.

Tras el vídeo se indicó que, en la última ‘pillada’, Chelo había largado lo más grande de su pareja, Marta Roca, Por primera vez, la periodista hablaba de intimidades tales como la depilación íntima de su novia, las bragas de esta o cómo la llama cuando se enfadan.

En ‘Sálvame’ estaban todos ‘escandalizados. Hicieron el típico paripé, conectando con la redacción del programa, donde, decían, estaban “analizando” el material que les había llegado, como si fuese la gran exclusiva del mes.

Pues bien, no existe pillada alguna. De lo que estaban hablando realmente era de una estupenda entrevista que Chelo había concedido, dos días antes, a ‘Estirando el chicle’, el programa que ha supuesto una auténtica revelación en el universo del podcast, presentado por Carolina Iglesias (Percebes y Grelos) y Victoria Martín.

Ahí, la colaboradora mostró las bragas de su novia que se llevó a ‘Supervivientes’, confesó que llama ‘ojos de besugo’ a Marta cuando se enfadan y, lo más destacado, narró lo que ocurrió realmente en aquella famosa ‘noche de amor’ con Bárbara Rey:

También habló de drogas y de experiencias sexuales:

He probado la coca. La he probado pero dije ‘No, esta niña me engancha y a mí no me engancha nadie’. Y soy totalmente contraria y además he perdido muchísimos amigos en el camino. Soy de la generación del Sida y he aprendido a que un buen vaso de vino o una buena caña está muy bien.

‘El último tango en París’ me parece una maravilla, pero no es necesario ponerme mantequilla para acostarme con nadie. Bueno, ahora con la edad a lo mejor me tengo que lubricar, pero es normal. Y cuando la relación es con una mujer es más fácil que tengas que lubricarte”