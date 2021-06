«El ‘Sálvame’ más triste de la historia»: dolor y lágrimas en directo para despedir a Mila Ximénez

‘Sálvame’ le ha querido rendir homenaje a Mila Ximénez con un especial emotivo pero también divertido, repasando anécdotas y evitando (por primera vez) el morbo gratuito.

Este miércoles 23 de junio, Mila Ximénez ha muerto tras su lucha contra el cáncer de pulmón que padecía. La enfermedad fue diagnosticada a la colaboradora de ‘Sálvame’ en junio del año 2020.

El 16 de junio del año 2020, la propia Mila Ximénez contó la noticia en ‘Sálvame’. Lo hizo a través de una llamada telefónica en la que contó con la ayuda de un emocionado Jorge Javier Vázquez. Mila Ximénez se mostró siempre optimista y dispuesta a luchar contra la enfermedad.

Durante meses, la periodista acudió a trabajar siempre que podía mientras recibía tratamiento.

Pero en marzo de 2021, Mila, agotada, dijo públicamente que no tenía más fuerzas para seguir luchando. Esa fue la última vez que la vimos en directo.

Alba, la hija de Mila Ximénez, viajó el 17 de junio de 2021, a Madrid (desde Holanda) tras recibir una llamada de su tío Manolo quien le informó de que su madre estaba en estado grave.

Desde entonces, su familia, hermanos e hija, estuvieron cuidando de la periodista hasta el final.

Han sido muchos los compañeros y amigos que se han despedido de Mila a través de las redes sociales.

Da la casualidad que el día que ese día no estaba prevista la emisión de ‘Sálvame’ puesto que Telecinco había decidido dedicarle la tarde al partido de La Roja en la Eurocopa. Al final, se planeó, en el último momento, un programa en un especial de 16.00 a 17.30 horas.

El especial arrancó con la mítica cabecera en la que, durante un tiempo, Mila cantaba la sintonía del programa.

Luego, un vídeo muy emotivo de los momentos más tiernos de Ximénez en ‘Sálvame’ con la música de Pablo Alborán de fondo (el cantante era gran amigo de la periodista).

En el plató Jorge Javier dijo:

Allí estaban muchos de los colaboradores del programa y todos llorando: Belén Esteban, María Patiño, Belén Rodríguez, Rafa Mora, Lydia Lozano, Jesús Manuel y Alonso Caparrós.

Vázquez estaba en modo presentador. Ocultó su dolor con un discurso sobrio e incluso divertido.

Quién sí no pudo ocultar el llanto era Belén Esteban. La colaboradora, llorando, dijo:

No pensaba venir hoy aquí pero he venido por lo que me has dicho. A ella le hubiera gustado que estuvieras. Yo a ella la he adorado pero también la hubiera matado en alguna ocasión. Me montó unas aquí… Pero yo me quedo con lo último que hablamos ella y yo.

Ella era muy celosa, cuando tenía yo buena racha contigo (con Jorge Javier), a mí me hacía la cruz.