Antonio David Flores intenta lavar su imagen en la despedida a Mila Ximénez y estalla la tensión

Momento inesperado y tenso el que se vivió el 23 de junio de 2021 mientras se le daba el último adiós a Mila Ximénez. Y es que hasta el tanatorio acudió Antonio David Flores, amigo de la periodista y actual vetado en Telecinco, quién se encontró con sus ex compañeros de ‘Sálvame’. La escena fue surrealista.

El miércoles 23 de junio, Mila Ximénez murió tras su lucha contra el cáncer de pulmón que padecía. La enfermedad fue diagnosticada a la colaboradora de ‘Sálvame’ en junio del año 2020.

Al tanatorio de la M30 de Madrid acudieron familiares y amigos de la periodista así como la mayor parte del equipo de ‘Sálvame’: Carlota Corredera, Belén Esteban, Kiko Hernández, María Patiño, Lydia Lozano, Paz Padilla, Belén Rodríguez o los directores David Valldeperas y Raúl Prieto, entre otros.

A última hora de la tarde apareció Antonio David Flores, excolaborador de ‘Sálvame’ que fue despedido tras la emisión de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, la serie documental en la que su exmujer, Rocío Carrasco, le acusa de maltratador.

Flores era muy amigo de Mila no sólo por ser compañeros de programa sino porque concursaron juntos durante meses en ‘Gran Hermano VIP 7’.

La llegada de Antonio David al tanatorio fue polémica, primero porque, mientras los periodista le acosaban, algunos espontáneos le aplaudieron mostrándole su apoyo en la guerra que tiene con ex. Todo un circo oportunista que nada tenía que ver con lo que había ocurrido realmente (la muerte de una persona).

Lo único que dijo el ex guardia civil fue:

Pero según informa la revista Semana, el reencuentro entre Antonio David y sus antiguos compañeros fue muy tenso.

Antes de este momento, en redes sociales, Flores le dedicó unas palabras a Mila:

Así quiero recordarte. Riendo. 20 años desde que nos conocemos y aún no me hago a la idea de no volver a verte. Siempre tuve en ti un buen consejo, una mirada cómplice y una buena reflexión de cómo afrontar la vida. Siempre a mi lado, siempre conmigo. ¡Cómo te voy a echar en falta amiga! Guardaré en lo más profundo de mi corazón nuestra última conversación. Me da fuerza cada día. Buen viaje Mila.