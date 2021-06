Alba Carrillo destapa lo que pasó realmente cuando Antonio David Flores acudió al tanatorio de Mila Ximénez

Fue el momento más polémico e innecesario del último adiós a Mila Ximénez. Antonio David Flores acudió al tanatorio y hay dos versiones muy distintas de lo que pasó allí.

El miércoles 23 de junio, Mila Ximénez murió tras luchar contra el cáncer de pulmón que padecía. La enfermedad fue diagnosticada a la colaboradora de ‘Sálvame’ en junio del año 2020.

Al tanatorio de la M30 de Madrid acudieron familiares y amigos de la periodista así como la mayor parte del equipo de ‘Sálvame’: Carlota Corredera, Belén Esteban, Kiko Hernández, María Patiño, Lydia Lozano, Paz Padilla, Belén Rodríguez o los directores David Valldeperas y Raúl Prieto, entre otros.

A última hora de la tarde apareció Antonio David Flores, excolaborador de ‘Sálvame’ que fue despedido tras la emisión de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, la serie documental en la que su exmujer, Rocío Carrasco, le acusa de maltratador.

Flores era muy amigo de Mila no sólo por ser compañeros de programa sino porque concursaron juntos durante meses en ‘Gran Hermano VIP 7’.

La llegada de Antonio David al tanatorio fue polémica, primero porque, mientras los periodistas le acosaban, algunos espontáneos le aplaudieron mostrándole su apoyo en la guerra que tiene con ex. Todo un circo oportunista que nada tenía que ver con lo que había ocurrido realmente (la muerte de una persona).

Pero según informa la revista Semana, el reencuentro entre Antonio David y sus antiguos compañeros fue muy tenso.

Ángela Portero en el diario La Razón escribió que:

Los que estábamos en el interior del tanatorio escuchábamos gritos y aplausos, y vi como entraba un hombre cabizbajo, era Antonio David Flores… Estaba allí cuando escuché un llanto desgarrador, me giré y vi a Antonio David Flores en un sofá que estaba detrás, llorando como un niño chico, consolado por Alba Santana.

El 25 de junio de 2021, en ‘Ya es mediodía’ , Alba Carrillo contó una versión muy distinta:

Yo me acababa de ir gracias a Dios y a mí no me han contado esa película que ha contado Ángela Portero.

Le abuchearon y luego había ahí madres de amigas suyas… Al final este hombre siempre quiere atrapar el protagonismo.