Que tiemble Telecinco: se descubre cómo en ‘Supervivientes’ han estafado a la audiencia

Que todo lo que pasa en Telecinco es mentira no debe de sorprendernos pero que se juegue con el dinero de la audiencia es más que cuestionable. Si en un reality, en el que la gente paga por votar, se hace trampas, es una estafa. ¿Es lo que ha pasado en ‘Supervivientes’ durante años?

La polémica la ha iniciado Albert Álvarez, exconcursante de ‘Supervivientes’ que actualmente está conviviendo con Danna Ponce en el piso de ‘Solos’, el reality de MitelePlus.

El también extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, en conversaciones con la influencer, habló de su experiencia en ‘Supervivientes’:

Es supervivencia limitada y convivencia complicada. Por una parte sí es supervivencia, pero todo está limitado y protegido, yo no puedo hacerme mi propia cabaña de dos pisos

Danna Ponce le respondió:

Albert fue tajante:

No, allí no puedes. Porque no tienes material. Tienes cuatro palos que te da la organización.