Rafa Mora aprovecha el momento para denunciar que José Luis Moreno le acosó sexualmente

Ahora que José Luis Moreno ha sido detenido parece que ya nadie le tiene miedo y Telecinco se está frotando las manos con el caso, sacando toda la ‘basura’ del famoso productor; hechos que, en realidad, eran secreto a voces, como lo que le ocurrió a Rafa Mora hace 20 años cuando trabajó con el ventrílocuo.

José Luis Moreno fue detenido este martes 29 de junio de 2021 por un presunto deliro de organización criminal. El productor y ventrílocuo siempre ha estado rodeado de polémica y ya había estado relacionado con asuntos turbios aunque parece que ahora las pruebas contra él son demoledoras.

Tal y como informó el Confidencial, la Guardia Civil lanzó una operación a primera del martes 29 de junio de 2021 para desmantelar un grupo criminal presuntamente liderado por el productor y ventrílocuo José Luis Moreno. La organización habría urdido una compleja red societaria con más de 700 mercantiles para apropiarse del dinero de créditos bancarios y privados.

La operación, bautizada con el nombre de Titella (títere o marioneta en catalán), se dirige contra medio centenar de involucrados y está siendo supervisada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. Se calcula que los investigados estafaron más de 50 millones de euros. El dispositivo es el resultado de dos años de averiguaciones, seguimientos e intervenciones telefónicas. Las escuchas habrían apuntalado la implicación y el papel destacado en la estafa del responsable de series de televisión como ‘Aquí no hay quién viva’ y ‘La que se avecina’. Están previstas varias detenciones y registros, fundamentalmente, en la Comunidad de Madrid y Cataluña.

Tal y como apunta el mencionado medio, la red funcionaba de la siguiente manera.

Las pesquisas apuntan a que Moreno disponía de una red de intermediarios entre los que había directores de oficinas de bancos y que tenía como misión captar fondos para su entramado empresarial. Gran parte de esos asistentes actuaba en Barcelona. Una vez que el clan recibía el dinero, lo movía hacia otras firmas con la supuesta ayuda de abogados y un notario que también formaban parte de la red. De ese modo, las mercantiles que habían recibido la financiación eran descapitalizadas y sus deudas entraban en situación de impago.

La leyenda negra sobre José Luis Moreno ha existido siempre. Miles de rumores y medias verdades señalaban al productor y showman como un ser oscuro, déspota, un depredador rodeado siempre de jovencitos guapos y siempre con problemas económicos (son muchos los que han denunciado impagos).

Pero, aún con toda esa sombra que le cubría, a Moreno no le han faltado los contratos. Se sabía que tenía deudas con Hacienda y aún con eso, fue contratado por TVE para producir varias galas (que eso lo haga un ente público es denunciable).

José Luis Moreno era alguien con mucho poder, se le temía. Ahora, detenido, es el momento de sacar toda su porquería y quiénes mejor para hacerlo que los de Mediaset España, la misma empresa que compró el 15% de la productora de moreno en 2006 para poder quitarle a Antena3 la exitosa serie ‘Aquí no hay quién viva’ y crear ‘La que se avecina’ en Telecinco.

Pero Moreno ha dejado muchos cadáveres por el camino, muchos enemigos, entre ellos su propio sobrino, Alberto Caballero- creador de ‘La que se avecina’- quien ya no habla con su tío y no tiene trato profesional con él.

Y aunque Moreno ha seguido creando sus locos y faraónicos proyectos tales como Resplandor y tinieblas (Glow and Darkness), una serie que estaba presupuestada en 260 millones de euros y que tuvo que parar su producción porque, entre otras cosas, no encontró comprador.

El caso es que la detención de moreno se ha convertido en el tema estrella de Mediaset. Ese mismo martes 29, Risto Mejide cambió la escaleta completa del estreno de ‘Todo es Verdad’ (su nuevo programa en el prime-time de Cuatro) para sacar los trapos sucios del productor.

Y en ‘Sálvame’, por su puesto están aprovechando para hacer leña del árbol caído. Curioso que ambos programas está producidos por ‘La fábrica de la tele’, empresa también responsable del ya desaparecido ‘Hable con ellas’, espacio en el que Moreno se enfrentó y amenazó a las presentadoras y al director después de que la actriz, Yolanda Ramos, le echase en cara al ventrílocuo que le debía 25.000 por un trabajó que hizo para él años antes.

La historia ya se sabía. Años antes, el colaborador de ‘Sálvame’ dijo que fue “acosado” sexualmente por un importante productor de televisión.

El 30 de junio de 2021, aprovechando que se estaba debatiendo en ‘Sálvame’ el caso de José Luis Moreno, Mora confesó que había sido este el productor que le acosó.

Después de hablar con él, yo pensaba que había triunfado. Me estaba ofreciendo un tipo de ayuda… y me dio a entender que, en este gremio, si no te ayudan no llegas a nada… me elogió y me dio su número de teléfono… yo me fui muy contento, hasta ahí todo bien.

El problema está que a las dos semanas decido redactar un mensaje para decirle que mi compromiso con él era meramente profesional. Me contestó y me dijo que iba a borrar el mensaje, que iba a hacer como que no lo había leído y que no había entendido nada

A los meses volví a tener noticas de él, fue en tono bien, que si quería tomar un café en París. Le mandé un selfie con mi pareja y le dije que estaba muy bien en Valencia. Y al tiempo volvió a escribirme, en tono cordial y para decirme que en Madrid siempre sería su invitado.