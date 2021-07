Rocío Flores cava su tumba: se pasa con el Photoshop y Joaquín Prat la hunde para siempre

Cada día que pasa es más difícil intentar defender a Rocío Flores. La ‘niña’ está desatada en Telecinco y sus argumentos ya no se sostienen.

Rocío Flores: ¿Víctima o villana en Telecinco?

Desde el 22 de marzo de 2021 se ha creado un nuevo y peligroso debate nacional. Ese día se estrenó ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, la docuserie sobre Rocío Carrasco en la que la hija de Rocío Jurado denuncia malos tratos por parte de su exmarido, Antonio David Flores (colaborador de ‘Sálvame’ hasta ese momento).

La cadena se puso de lado de Carrasco, despidiendo inmediatamente a Antonio David, condenándole como maltratador sin que ningún tribunal lo haya declarado culpable (aunque tampoco inocente, su causa sigue abierta).

Aunque Antonio David está fuera de Telecinco, aún tiene muchos defensores en los programas: Desde su mujer, Olga Moreno, (en ‘Supervivientes 2021’) a su hija, Rocío Flores (‘El programa de Ana Rosa’).

Antonio David, escondido, ha conseguido hacer lo de siempre: que sean los demás los que den la cara por él y apartarse de la guerra.

Por ello, desde el comienzo esto se ha convertido en una guerra entre madre e hija. Entre los que creen que Rocío Carrasco es una mala madre y los que la entienden puesto que la niña, con 15, le dio una paliza a su progenitora y encima la denunció falsamente (junto al padre).

Rocío Flores, puesto que el padre está en paro, se ha puesto a trabajar en la tele por dos motivos muy claros: Primero, porque tiene que llevar dinero a casa. Segundo, porque tiene que haber alguien en el terreno público que defienda y blanquee a Antonio David.

Pero Rocío Flores está cometiendo varios errores como exigir el veto a los colaboradores y presentadores que no comulgan con su padre.

Fotomontajes y mensajes a Olga Moreno

Lo que ocurrió el 30 de junio de 2021 fue de ‘traca’. Ese día, Rocío acudió a ‘Tierra de Nadie’ como colaboradora y antes de entrar en plató colgó en sus redes sociales un posado mostrando el vestido que iba a llevar a la gala. La joven aparecía guapísima y muy delgada. Lo curioso es que luego se hizo una foto con su nueva mejor amiga, Marta López, y la imagen era muy distinta. Es decir, en la primera instantánea la niña se pasó con el Photoshop.

La foto que sube Rocío Flores // la foto que sube Marta López Que me ahogo el photoshop de la florero menuda ridícula #TierraDeNadie12 pic.twitter.com/gly96t2ozg — Elegido (@Elegidx) June 30, 2021

Ya en la gala, Rocío vio cómo Olga Moreno recibía una carta de parte de Antonio David Flores en la que le decía:

A ti te sobra lo que otras no han tenido nunca

Clara referencia al famoso «no tiene coño» que Rocío Carrasco pronunció en la docuserie al hacer referencia al episodio que vivió al llegar al hospital donde estaba ingresado su hijo junto a la compañía de la pareja de su exmarido.

Rocío Carrasco ataca a su madre

Al día siguiente, en ‘El programa del verano’, Rocío Flores habló de este asunto y aprovechó para atacar a su madre:

Yo no soy responsable de lo que ha dicho mi madre en el documental, tampoco de que ‘Supervivientes’ meta la frase dentro del concurso y tampoco lo soy de que mi padre ahora decida poner esa frase. Hay que aceptar que hay una persona que está hasta aquí y diga ‘donde las dan, las toman’… eso sí, a mí no me parece bien -sobre el comentario de su padre- No entiendo como hija la frase que dijo mi madre sobre Olga. Me parece una frase vergonzosa.

Joaquín Prat le para los pies a la ‘niña’

Lo mejor fue cuando el presentador, Joaquín Prat, se puso muy serio y le dijo a la colaboradora:

La frase que escribe Antonio David a su mujer no le beneficia porque sigue ahondando en todo aquello que ha defendido tu madre, lo que ha sufrido por parte de tu padre a lo largo de 20 años Tu madre ha dicho una serie de cosas sobre tu padre, ha aportado pruebas, en mi opinión algunas respecto a determinadas cosas muy contundentes, sobre una actitud de tu padre para con ella durante estos años y me da la sensación que tu padre sigue erre que erre…

¿Y qué contestó la criatura? Nada. No podía. No tenía argumentos. Eso sí, ahí sigue, decidiendo quién trabaja y quién no en Telecinco. La culpa es de los que se lo permiten.