Kiko Hernández, el falso feminista, destroza a Rocío Flores por su físico

Nuevo ejemplo de la hipocresía de Mediaset. Tras el caso de Rocío Carrasco van de feministas pero no han dejado de atacar a mujeres, sobre todo en ‘Sálvame’.

Rocío Flores: ¿Víctima o villana en Telecinco?

Es el momento de preguntar algo importante: ¿Defender a Rocío Carrasco significa que hay que destrozar públicamente a su hija, Rocío Flores? Analicemos los hechos.

Desde el 22 de marzo de 2021 se ha creado un nuevo y peligroso debate nacional. Ese día se estrenó ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, la docuserie sobre Rocío Carrasco en la que la hija de Rocío Jurado denuncia malos tratos por parte de su exmarido, Antonio David Flores (colaborador de ‘Sálvame’ hasta ese momento).

La cadena se puso de lado de Carrasco, despidiendo inmediatamente a Antonio David, condenándole como maltratador sin que ningún tribunal lo haya declarado culpable (aunque tampoco inocente, su causa sigue abierta).

Aunque Antonio David está fuera de Telecinco, aún tiene muchos defensores en los programas: Desde su mujer, Olga Moreno, (en ‘Supervivientes 2021’) a su hija, Rocío Flores (‘El programa de Ana Rosa’

Antonio David, escondido, ha conseguido hacer lo de siempre: que sean los demás los que den la cara por él y apartarse de la guerra.

Por ello, desde el comienzo esto se ha convertido en una guerra entre madre e hija. Entre los que creen que Rocío Carrasco es una mala madre y los que la entienden puesto que la niña, con 15, le dio una paliza a su progenitora y encima la denunció falsamente (junto al padre).

Rocío Flores, puesto que el padre está en paro, se ha puesto a trabajar en la tele por dos motivos muy claros: Primero, porque tiene que llevar dinero a casa. Segundo, porque tiene que haber alguien en el terreno público que defienda y blanquee a Antonio David.

Pero Rocío Flores está cometiendo varios errores. Primero, exigir el veto a los colaboradores y presentadores que no comulgan con su padre.

Y segundo, ser excesivamente agresiva y prepotente en sus intervenciones públicas.

No, no me gusta la Rocío Flores que veo en la tele y nada tiene que ver con que me crea o no a su madre. Es, la ‘niña’, un personaje oscuro y prepotente. Al menos esa es la imagen que da.

De hecho, un servidor escribió, el 1 de julio de 2021, una nota en la que destacaba una foto que había publicado Rocío Flores en sus redes sociales en la que se notaba mucho el uso del PhotoShop. Esto es algo que haría con cualquier famoso y no es meterse con su físico sino con su falta de pudor a la hora de usar filtros y retoques.

La foto que sube Rocío Flores // la foto que sube Marta López Que me ahogo el photoshop de la florero menuda ridícula #TierraDeNadie12 pic.twitter.com/gly96t2ozg — Elegido (@Elegidx) June 30, 2021

Kiko Hernández se ríe del físico de Rocío Flores

Desde la Fábrica de la tele y desde ‘Sálvame’ concretamente, destrozan a Rocío Flores con la excusa de defender a su madre. El problema es que hay ataques y ataques.

Por ejemplo, el 1 de julio de 2021, Kiko Hernández, primero, se hizo eco del mencionado fotomontaje que Rocío Flores había publicado en su Instagram.

El colaborador utilizó su agresividad de siempre. Vale. El problema es cuando empezó a imitar a la hija de Antonio David Flores como una persona obesa (de uñas kilométricas).

Una cosa es destacar que la chica se pasa con los filtros y otra es meterse con ella por su físico. Pero claro, hablamos de un programa que, por feminista que quiera ser, lleva años intentando adelgazar sólo a mujeres e insultando a otras como a Anabel Pantoja por su físico. Es vergonzoso.