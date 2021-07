«Se ha demostrado lo mala persona que es»: Terelu Campos, vapuleada por su actitud en ‘Viva la vida’

Que Terelu Campos cree que está por encima del bien y del mal no es ningún secreto. La colaboradora de ‘Viva la vida’ se llevó, de nuevo, el rapapolvo del público, el 5 de julio de 2021, por su falta de tacto y su arrogancia en plena pelea con su compañera Ana María Aldón.

Ana María Aldón, ese 5 de julio, uno de los momentos más duros de la tarde en ‘Viva la vida’. La colaboradora y mujer de José Ortega Cano se vino abajo al volver a ver las imágenes en las que en el año 2012, estando embarazada de su hijo con el torero, los colaboradores del corazón hablaban de ella en términos lamentables.

En los programas de televisión, en especial en ‘Sálvame’ se acusaba a la diseñadora de tener un plan trazado para «enganchar» al torero y se dudaba de la paternidad de Ortega Cano.

Ana María rompió a llorar y reconoció que fueron momentos muy duros en los que quiso dejar de vivir:

Entre las cosas que vio Aldón esa tarde había un vídeo de Terelu Campos imitándola en ‘Sálvame’. Terelu, junto a Kiko Hernández, se burlaba así del embarazo de Ana María allá por el 2012.

Ya es ‘Viva la vida’, Aldón le echó en cara a la que ahora es su compañera la mencionada burla y Terelu, lejos de pedir perdón dijo:

He escuchado barbaridades en ese vídeo sobre ti… No me parece justo. Una está hasta el moño de ser el blanco fácil y hace muchos años tomé la determinación de no ser el blanco de nadie.