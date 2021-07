Paz Padilla pierde el norte y se pone ‘chula’ ante las advertencias de Rocío Carrasco

Ya tenemos nueva guerra en Telecinco: Rocío Carrasco contra Paz Padilla. ¿Quién ganará?

El cinco de julio de 2021 se confirmó que Rocío Carrasco había fichado por ‘Sálvame’ ¿En calidad de qué? No se sabe, se descubrirá el 7 de julio cuando la hija de Rocío Jurado aparezca en el programa de Telecinco.

Pero ese lunes, Carrasco fue entrevista en directo sobre su nueva etapa profesional. Sin dar detalles, Rociito sí habló de qué haría cuando se encontrase con ciertas personas de la casa que han sido bastante críticas con ella tras la emisión de ‘Rocío: contar la verdad para ser libre’, la docuserie en la que denunciaba los malos tratos recibidos por parte de su exmarido, Antonio David flores y de su hija, Rocío Flores.

Carrasco dijo estar ansiosa de ver a sus aliados en Mediaset, y tales como Carlota Corredera, Jorge Javier Vázquez o David Valldeperas ( director de ‘Sálvame’).

A la pregunta de qué haría , Rocío, cuando se encuentre con sus críticos, ella contestó con elegancia: “Les diría hola, qué tal”

Pero ¿Y con Paz Padilla? ¿Tiene ganas de verla? Rocío contestó

No tengo ni ganas ni no ganas. Creo que Paz y yo tenemos una charla pendiente por cosas que ha dicho sobre mí.

La chulería de Paz Padilla

Al día siguiente, el 6 de julio de 2021, le recordaron a Padilla las palabras de Carrasco y la presentadora, con una actitud bastante altiva, digo:

¿Qué cosas he dicho yo de ella? Venga, decídmelo. ¿Qué cosas he dicho?

Pues muchas cosas Paz. Has justificado la paliza que Rocío flores le dio a su madre a los 15 años y has señalado a Carraco como una mala madre por no perdonar a su hija. Entre un montón de cuestiones más.