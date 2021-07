El ‘numerito’ poco creíble de Rocío Flores ante el estreno de su madre en ‘Sálvame’

Rocío Flores está desesperada y arrinconada. Su reacción ante el nuevo trabajo de su madre lo demuestra.

El miércoles 7 de julio de 2021, Rocío Carrasco se estrenó como nueva ‘Defensora de la audiencia’ de ‘Sálvame’ con una sección semanal que lleva el nombre de ‘Hable con ella’ y en la que la hija de Rocío Jurado dará voz, no sólo a los espectadores del programa sino a todos los famosos que han sufrido lo mismo que ella.

Carrasco ha sido uno de los fenómenos televisivos del año gracias a ‘Rocío: contar la verdad para ser libre’, la docuserie en la que denunciaba los malos tratos recibidos por parte de su exmarido, Antonio David Flores y de su hija, Rocío Flores.

La cadena despidió fulminantemente a Antonio David Flores como colaborador de ‘Sálvame’ y de otros programas de la casa y ahora es su ex la que parece ser que va a ocupar su lugar. La pregunta es: ¿Se va a quemar el personaje de Rocío Flores con tanta sobreexplotación?

En su estreno en ‘Sálvame’, Rocío se enfrentó a algunos de sus críticos, tales como Kiko Matamoros, quien le recriminó que no quisiera proteger a su hija del linchamiento sufrido tras la emisión del documental puesto que, cuando la joven fue condenada (por darle una paliza a su madre) era menor de edad y , por lo tanto, está protegida legalmente.

Rocío contestó que si quería que se entendiera su historia tenía que contar lo que pasó con su hija.

Recordar que, hasta ahora, Rocío era la ‘mala’ de la película porque su exmarido y su hija así lo proclamaron. Fueron ellos los que iniciaron la guerra en el terreno público. Puede que Carrasco sólo haya querido sobrevivir. Eso sí, también recordar que el feminismo es para todos: para la madre y para la hija.

Dicho todo esto, a Rocío Flores sigue sin acertar con su imagen pública. Sus apariciones en ‘Supervivientes’ y en ‘El programa de Ana Rosa’ están basadas en la arrogancia y el rechazo hacia su progenitora.

El 8 de julio de 2021, en ‘El programa del verano’, Rocío Flores fue preguntada por el estreno de su madre en ‘Sálvame’ y la joven, sin llorar (nunca lo hace) pero sin muy seria, dijo:

No voy a volver a pasar por esto, lo pasé bastante mal con este tema y bastante mal lo sigo pasando… no me quiero ver en la tesitura que cada vez que se den declaraciones tenga que estar yo contestando

Yo he respetado lo que ha dicho cada persona, que cada uno haga con su vida lo que quiera y, por favor ,al menos que ahora se respete a mí con mi decisión, que me he mantenido al margen todo este tiempo.

Me quiero centrar en mí, en mi paz mental, mi tranquilidad y no voy a poner en juego mi salud por estas cosas.

Para mí esto no es un juego, estas cosas me duelen, bastantes cosas llevo y he llevado como para otra vez volver a lo mismo.