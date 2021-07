La conversación privada entre Belén Esteban y Rocío Carrasco poniendo verde a Matamoros: “¡No me achanto!”

Normalmente, en ‘Sálvame’, es más interesante lo que sucede detrás de las cámaras que delante. Y eso lo vimos el 9 de julio de 2021 cuando emitieron un conversación entre Rocío Carrasco y Belén Esteban durante una pausa publicitaria.

Rocío Carrasco en ‘Sálvame’

El miércoles 7 de julio de 2021, Rocío Carrasco se estrenó como nueva ‘Defensora de la audiencia’ de ‘Sálvame’ con una sección semanal que lleva el nombre de ‘Hable con ella’ y en la que la hija de Rocío Jurado dará voz, no sólo a los espectadores del programa sino a todos los famosos que han sufrido lo mismo que ella.

Carrasco ha sido uno de los fenómenos televisivos del año gracias a ‘Rocío: contar la verdad para ser libre’, la docuserie en la que denunciaba los malos tratos recibidos por parte de su exmarido, Antonio David Flores y de su hija, Rocío Flores.

La cadena despidió fulminantemente a Antonio David Flores como colaborador de ‘Sálvame’ y de otros programas de la casa y ahora es su ex la que parece ser que va a ocupar su lugar. La pregunta es: ¿Se va a quemar el personaje de Rocío Flores con tanta sobreexplotación?

En su estreno en ‘Sálvame’, Rocío se enfrentó a algunos de sus críticos, tales como Kiko Matamoros, quien le recriminó que no quisiera proteger a su hija del linchamiento sufrido tras la emisión del documental puesto que, cuando la joven fue condenada (por darle una paliza a su madre) era menor de edad y , por lo tanto, está protegida legalmente.

Rocío contestó que si quería que se entendiera su historia tenía que contar lo que pasó con su hija.

Conversaciones en publicidad

Como en ‘Sálvame’ lo aprovechan todo, al día siguiente, 8 de julio de 2021, el programa emitió lo que grabaron durante las pausas publicitarias d ela jornada anterior.

Hubo tres conversaciones interesantes. La primera, entre Rocío y Belén, otro entre Carrasco y María Patiño y unas declaraciones de Matamoros cabreado.

Rocío, indignada, le decía a Esteban:

Matamoros me ha responsabilizado de que dejo tirado a mi hijo y no le llevo al médico- Yo no me achanto. Lo que no quiero es liarla el primer día. Yo con este no me achanto. No sé si me he quedado corta o me he quedado larga.

Belén, por su parte, decía:

No entiendo que Kiko Matamoros se ponga así cuando sabe que una de sus hijas es íntima amiga de Rocío.

Y luego, el bochorno. En otra pausa publicitaria, María Patiño se enfrentó a rocío Carrasco y esta le dejó muy claro a la primera que de buena periodista tiene poco:

María, ¿tú, alguna vez me has llamado?

Patiño respondió que no y Rocío atacó:

Pues tienes mi teléfono. Podías haberme llamado para preguntar.

Y María, sin pudor dijo:

Es que daba por hecho que no ibas a contestar.

Eso es contrastar noticias. Sí, señor.