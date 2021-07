El colmo de la hipocresía en Telecinco: despiden a Antonio David pero ahora le dan voz en varios programas

Se supone que Antonio David Flores ya no es bienvenido en Mediaset España pero no lo parece. El ex colaborador de ‘Sálvame’ está igual de presente que antes. Primero porque parte de su familia está trabajando en Telecinco y segundo, porque ahora le dan voz en varios programas. ¿En qué quedamos? Si es que, al final, sólo interesa el dato de audiencia que se haga.

Tras el estreno, en marzo de 2021, de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, la docuserie en la que su madre, Rocío Carrasco, denuncia malos tratos por parte de su exmarido, Antonio David Flores, este fue despedido tanto de su puesto en ‘Sálvame’ como de cualquier programa relacionado con Mediaset España.

La empresa quería, así, posicionarse a favor de la supuesta víctima pero, en realidad, no lo hizo.

Y es que Telecinco contrató a su mujer (Olga Moreno) como concursante de ‘Supervivientes 2021’ y a su hija como colaboradora de uno de los debates del reality y de ‘El programa de Ana Rosa’.

Ambas mujeres se dedican a blanquear la imagen de Antonio David Flores y a cargar contra Rocío Carrasco.

Durante estos meses, muchos se han quejado de que no se le ha dado opción a Antonio David para defenderse públicamente ya que le han vetado pero no es verdad. En junio de 2021 dio una entrevista para Youtube en la que, en realidad, demostró nada. No argumentó, no aportó pruebas, solamente se hizo la víctima (otra vez) cargando, no contra su ex, sino contra Mediaset y la productora La fábrica de la tele (los mismos que le han ayudado, durante décadas, a forrarse y a destruir a Rocío Carrasco).

Las declaraciones de Antonio David Flores

El 10 de julio de 2021, en ‘Viva la vida’ se emitió una entrevista breve al ex guardia civil en la que le preguntaron por el debut como ‘Defensora de la audiencia’ de Rocío Carrasco.

Antonio David no quiso mojarse demasiado:

Ya no veo ‘Sálvame’.

Y sobre su mujer, Olga Moreno (que esta semana está nominada para salir de ‘Supervivientes 2021’), dijo:

Es la única que ha sido cuatro veces líder en la edición de ‘Supervivientes’, no hay que empañar la labor que está haciendo durante más de 90 días.

Esta entrevista fue emitida, el lunes 12 de julio, por espacios como ‘El programa del verano’ o ‘Ya es mediodía’, lo que ha provocado un movimiento en redes pidiendo el boicot contra Mediaset.

¿Este es el comienzo del regreso de Antonio David Flores a Telecinco?

La hipocresía de Mediaset

El problema aquí es el posicionamiento tan radical que hizo Mediaset sabiendo que no podía cumplir su promesa. Primero, despiden a alguien que todavía no ha sido condenado. Están en su derecho (y un servidor lo celebra) pero, al final, esa empresa vive de la audiencia y generan contenido con el conflicto.

Dar voz a Antonio David es parte de la estrategia. Te venden que están de parte de la víctima, que son feministas (después de la violación en ‘GH Revolution’ se quieren curar en salud) pero les puede la rentabilidad. Destruir vidas es su negocio.