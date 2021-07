Risto Mejide va a por Santiago Segura relacionándole con José Luis Moreno pero le sale el tiro por la culata

Risto Mejide quiere tirar de la manta pero esta vez se ha columpiado. Frotándose las manos con el caso de José Luis Moreno, el presentador de ‘Todo es Mentira’ ha querido implicar en todo ese escándalo al mismísimo Santiago Segura pero ha metido la pata.

José Luis Moreno fue detenido el martes 29 de junio de 2021 por un presunto deliro de organización criminal. El productor y ventrílocuo siempre ha estado rodeado de polémica y ya había estado relacionado con asuntos turbios aunque parece que ahora las pruebas contra él son demoledoras.

Tal y como informó el Confidencial, la Guardia Civil lanzó una operación a primera del martes 29 de junio de 2021 para desmantelar un grupo criminal presuntamente liderado por el productor y ventrílocuo José Luis Moreno. La organización habría urdido una compleja red societaria con más de 700 mercantiles para apropiarse del dinero de créditos bancarios y privados.

La operación, bautizada con el nombre de Titella (títere o marioneta en catalán), se dirige contra medio centenar de involucrados y está siendo supervisada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. Se calcula que los investigados estafaron más de 50 millones de euros. El dispositivo es el resultado de dos años de averiguaciones, seguimientos e intervenciones telefónicas. Las escuchas habrían apuntalado la implicación y el papel destacado en la estafa del responsable de series de televisión como ‘Aquí no hay quién viva’ y ‘La que se avecina’. Están previstas varias detenciones y registros, fundamentalmente, en la Comunidad de Madrid y Cataluña.

Moreno fue puesto en libertad tras pagar 3 millones de euros de fianza gracias a que ha conseguido un aval bancario (es increíble que le sigan dando préstamos a este señor).

La detención de Moreno se ha convertido en el tema estrella de Mediaset. Ese mismo martes 29, Risto Mejide cambió la escaleta completa del estreno de ‘Todo es Verdad’ (su nuevo programa en el prime-time de Cuatro) para sacar los trapos sucios del productor y con esa trama siguió las semanas siguientes.

El 13 de julio de 2021, Raúl, administrador de una productora relacionada con el caso de José Luis Moreno, se sentó en ‘Todo es mentira’ para aportar más luz sobre la ya conocida Operación Títere. Está investigado por el caso y, además, dice, teme por su vida.

El entrevistado aseguró que fue Antonio Aguilera quien le ofreció participar en la producción de una serie de José Luis Moreno:

Me ofreció el proyecto, lo acepté y firmamos un contrato con TVE. Yo no tenía experiencia como productor.

Raúl aseguró que empezó a trabajar en aquella producción que se financiaba “con créditos que se pidieron a los bancos»:

En su entrevista con Risto Mejide, Raúl aseguró que todo iba bien hasta que “José Luis Moreno cortó la serie y no dijo nada”:

El administrador de Integral Mundox afirmó que

Santiago Segura fue necesario porque mi productora no tenía el caché suficiente para hacer esta serie en TVE, José Luis no podía firmar en TVE

Me consta que Santiago Segura firmó un contrato para esa serie, no puedo decir si cobró. José Luis Moreno se comprometió a ayudarme y no lo hizo. Me mintió.