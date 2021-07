Rocío Carrasco cae en la trampa en su primer día al frente de ‘Hable con ella’: chulería, ataques y sorpresas

Ya llegó el día. El 14 de julio de 2021, Rocío Carrasco se estrenó al frente de ‘Hable con ella’, su nueva sección en ‘Sálvame’ en la que se supone que iba a ejercer de defensora de la audiencia. Mentira. La han contratado para enfrentarla y machacarla. Lo sentimos mucho por ella pero sabía dónde se metía.

El miércoles 7 de julio de 2021, Rocío Carrasco se estrenó como nueva ‘Defensora de la audiencia’ de ‘Sálvame’ con una sección semanal que lleva el nombre de ‘Hable con ella’ y en la que la hija de Rocío Jurado dará voz, no sólo a los espectadores del programa sino a todos los famosos que han sufrido lo mismo que ella.

Carrasco ha sido uno de los fenómenos televisivos del año gracias a ‘Rocío: contar la verdad para ser libre’, la docuserie en la que denunciaba los malos tratos recibidos por parte de su exmarido, Antonio David Flores y de su hija, Rocío Flores.

La cadena despidió fulminantemente a Antonio David Flores como colaborador de ‘Sálvame’ y de otros programas de la casa y ahora es su ex la que parece ser que va a ocupar su lugar. La pregunta es: ¿Se va a quemar el personaje de Rocío Flores con tanta sobreexplotación?

En su estreno en ‘Sálvame’, Rocío se enfrentó a algunos de sus críticos, tales como Kiko Matamoros, quien le recriminó que no quisiera proteger a su hija del linchamiento sufrido tras la emisión del documental puesto que, cuando la joven fue condenada (por darle una paliza a su madre) era menor de edad y , por lo tanto, está protegida legalmente.

Por fin llegó el día de ver la nueva sección de Rocío Carrasco. El 14 de julio de 2021 se anunció que el programa había recibido más de 5000 llamadas para poder salir en ‘Hable con ella’.

Jorge Javier Vázquez acudió a la redacción a buscar a Carrasco y en plató estaban esperando, algunos, con las uñas afiladas. Entre ellos, Gema López, muy crítica con Rociito y su discurso.

La sección, en realidad, daba igual, Rocío estaba ahí para recibir leches y crear contenido. Por eso comenzaron mostrándole vídeos de personas que han criticado su puesto. La primera fue Rosa Benito en ‘Ya es mediodía’ quejándose de que en ‘Sálvame’ han destrozado a su hija-Chayo Mohedano- y alegando que “todos tienen que trabajar”.

Tras ver el vídeo, Carrasco despachó el tema así:

¿Pues qué quieres que te diga? No tengo nada que decir. Con mi prima Chayo yo sí hablo, es maravillosa. No hablo con ella de su madre. Me la bufa lo que diga Rosa Benito. Que se espere a otoño (por la segunda parte de la docuserie centrada en la relación con su familia).