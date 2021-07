Bronca sin precedentes entre Belén Esteban y Kiko Matamoros por sus deudas con Hacienda

¿Cuánto dinero debe Belén Esteban? ¿Y Kiko Matamoros? Estas preguntas han desatado una auténtica guerra en ‘Sálvame’ el 19 de julio de 2021’.

Ese día en ‘Sálvame’ se debatió sobre la situación económica de Kiko Rivera después de su último caprichazo: un coche de alta gama de 80.000 euros.

¿Nos ha mentido Kiko Rivera? Las dudas surgen a raíz de la compra de este gran coche, con climatización en los asientos, tres pantallas para el control del vehículo y un enorme maletero. Le ha costado 80.000 euros pero ¿Cómo ha afrontado esta compra?

Kiko, aseguró vivir de una ayuda ante la crisis del coronavirus y reclamaba a su madre, Isabel Pantoja, la herencia de su padre para poder afrontar el pago del alquiler de su casa. Sin embargo, hace poco, en ‘La Resistencia’, dijo que tenía 1.5 millones de euros.

En ‘Sálvame’, muchos se preguntaban cómo podía hacer frente a esa compra si hace poco reclamaba dinero para pagar su deuda con Hacienda y Kiko Matamoros intervino con un comentario que acabó con la paciencia de más de uno en plató, como Belén Esteban.

Y es que Matamoros dijo:

Esto parece una corrala, ese afán de administrar las vidas y haciendas ajenas me suele dar mucha vergüenza.

Belén Esteban respondió con una sonora carcajada:

A mí en un ‘Deluxe’ me dijiste lo que le debía a Hacienda y lo que es la vida… Gracias a Dios yo he pagado, pero que vengas a darnos lecciones… consejos vendo que para mí no tengo