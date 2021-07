El cabreo de Kiko Hernández contra Terelu Campos por posar en bañador y hablar de la muerte Mila Ximénez

Una cosa es hacer un posado veraniego clásico en bañador y otra muy distinta es aprovechar para hablar de la muerte de un ser querido. Las Campos, otra vez, se han pasado de frenada.

El 21 de julio de 2021, la portada de la revista Lecturas nos provocó pesadillas. Terelu Campos y su hermana Carmen Borrego posaban en bañador para inaugurar el verano. Hasta ahí todo más o menos normal (para gustos, los colores).

Lo indecente es que, como ya no tienen más que vender de su vida, se dedican a hablar de la muerte de Mila Ximénez, excompañera de ambas en ‘Sálvame’ y amiga íntima de Terelu.

Esta portada, inmoral y de mal gusto se mire por dónde se mira, provocó, ese mismo día, un momento de profundo dolor en ‘Sálvame’.

Kiko Hernández, roto de dolor y muy cabreado, cargó contra las dos hijas de María Teresa Campos:

A la familia de Mila no le gusta nada esto.

Terelu lleva tres semanas hablando de Mila en la revista. Basta ya. Si hablo de Mila es porque me sale del corazón, no porque cobre más.

El dolor de Terelu no es superior al nuestro. Que Carmen Borrego no venga ahora de cuánto dolor tiene cuando se han llevado a matar aquí.

Es una vergüenza. Basta ya . Dejemos a los muertos descansar. Mierda de reportaje. Que Mila lleva muerta 3 semanas. A todos nos preguntan y aún no podemos responder.

Kiko tenía razón. En su blog de Lecturas, Terelu lleva semanas hablando del dolor por perder a su amiga. Es normal que lo haga, lo indecente es volver a cobrar por vender desgracias ajenas y más si se trata de una muerte. Es inmoral.

María Patiño, llorando, no quiso mojarse:

La muerte de Mila me ha unido más a Terelu y no quiero que esto nos separe. No voy a decir nada.