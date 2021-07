Juan Muñoz (‘Cruz y Raya’) sopapea a Pedro Sánchez: «Se pasa la democracia por el tapizado del escroto»

A Pedro Sánchez no le quieren ni en el mundo de la cultura. El cómico Juan Muñoz ha vuelto a cargar ferozmente contra el Presidente del Gobierno.

El que fuera integrante junto a José Mota de Cruz y Raya, ha escrito un mensaje en Twitter contra Pedro Sánchez justo el día que el precio de la luz llega a su máximo histórico y que la justicia ha suspendido al rescate del Ejecutivo a la aerolínea Plus Ultra.

No es la primera vez que el cómico carga contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Ya lo hizo, en 2020, por las medidas anti- Covid.

Muñoz habló, el 25 de octubre de 2021, «en defensa de todas las personas que se ganan la vida en los comercios cara al público»:

Todo el mundo ha procurado, para poder seguir trabajando y haciendo su actividad, adaptar sus negocios a la puñetera pandemia.

Los locales de ocio nocturno cerrados, ¿por qué? Si en los locales de ocio nocturno tienen unos ‘seguratas’ que están controlando que la gente no fume, que la gente no tome drogas, que la gente no se pelee… ¿Cómo no van a controlar que la gente no se limpie las manos y no está con mascarilla?», se pregunta el cómico.