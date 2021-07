Ya sabemos lo que Olga Moreno le va a responder a Rocío Carrasco tras el famoso «no tiene coño»

La familia Flores está feliz. Olga Moreno ha ganado ‘Supervivientes 2021’ y, además, será protagonista de un especial en el que contestará a su mayor enemiga Rocío Carrasco. ¿Qué va a decir la mujer de Antonio David Flores?

El viernes 23 de julio de 2021, Olga Moreno ganó ‘Supervivientes 2021’ no por sus logros como concursantes, sino por ser la ‘enemiga’ de Rocío Carrasco.

Y allí, en plató, estaba el hijo menor de Carrasco, David Flores, diciéndole a la mujer de su padre que “era la mejor persona que había conocido en su vida”. Carlos Sobera, el presentador, se encargó de ponerle al muchacho el micro para que se le escuchase bien.

David Flores, un chico con discapacidad, no acudió a recoger a su padre cuando concursó en ‘GH VIP 7’, ni cuando su hermana quedó finalista en ‘Supervivientes 2020’ pero sí quiso estar al lado de la mujer que dice ser su madre cuando no lo es y que escuchara toda España a quién prefiere.

Moreno ha sido el epicentro de un debate nacional desde el 22 de marzo de 2021, día en el que se estrenó ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, docuserie de Telecinco en la que Rocío Carrasco denunciaba los malos tratos recibidos por parte de su exmarido, Antonio David Flores.

La cadena despidió fulminantemente a Antonio David Flores como colaborador de ‘Sálvame’ y de otros programas de la casa pero contrató a su mujer, Olga Moreno, para ‘Supervivientes 2021’ y a su hija para los debates del reality y como colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’.

El miércoles 28 de julio de 2021, Rocío Flores, en ‘El programa de Ana Rosa’, se mostró feliz y habló de del triunfo de la mujer de su padre.

La hija de Antonio David contó cuál ha sido la reacción de Olga Moreno tras la docuserie de Rocío Carrasco:

Luego, la colaboradora apuntó que «no hemos podido tener una conversación extensa donde le hayamos podido contar todo, hemos estado el fin de semana de comidas y celebraciones».

Pues esperemos que le dé tiempo a Olga a ver la docuserie entera antes del miércoles 28 cuando se emita su especial…

Rocío Flores detalló que a Olga Moreno «se le han ido contando pequeñas cosas, de forma dosificada, y ella preguntando, todo con su tiempo, todavía está un poco en ‘shock».

La colaboradora, Marta Riesco, miró a los ojos a Rocío Flores y le preguntó sobre si habían informado a Olga de la frase «no tiene coño» de Rocío Carrasco.

La colaboradora respondió:

Rocío Flores, por otro lado, explicó qué piensa sobre que Olga vaya a dar su versión en televisión:

Si he respetado ciertas cosas que no me han hecho ninguna gracia, tengo que también que respetar la decisión de Olga, respeto lo que haga cada persona.