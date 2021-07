El gobierno de Ayuso frena en seco a los manipuladores de ‘Sálvame’ y a la bocazas de Paz Padilla

La política se ha vuelto a colar en ‘Sálvame’ pero esta vez han salido escaldados. Y todo por meter la pata sobre las medidas anti-Covid en Barajas.

Todo fue por el siguiente comentario que hizo, el 26 de julio de 2021, Lydia Lozano:

El aeropuerto de Barajas, la T4, ayer era un verdadero caos. Por cierto, a mí no me pidieron ni a la entrada ni a la salida los papeles del Covid, estoy indignada. No me los pidió nadie, nadie.