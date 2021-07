Adiós a Paz Padilla: Risto Mejide la califica de mujer peligrosa y sectaria

No hay piedad en Telecinco. El mismo día que Paz Padilla ha renovado su contrato de larga duración con Mediaset, Risto Mejide ha cargado contra la humorista de manera justa y despiadada. ¿Por qué? Por hacer promoción de una secta que hace mucho daño.

Han tardado tres semanas en tocar el tema peor al final lo han hecho. ‘Todo es verdad’, el nuevo programa para el prime time de los martes en cuarto presentado por Risto Mejide, iba a a empezar con un especial dedicado a la biodescodificación, pseudociencia que Paz Padilla promociona desde la muerte de su marido.

Pero la detención de José Luís Moreno por un presunto delito de pertenencia a banda criminal cambió la escaleta y, durante tres programas, Risto se dedicó a destapar los trapos sucios del ventrílocuo y productor.

Pero el tema de José Luis Moreno está agotado y el 27 de julio de 2021, ‘Todo es verdad’ volvió a los orígenes, es decir, a atacar a Paz Padilla y sus polémicos discursos sobre la muerte.

El duelo de Paz Padilla: del dolor a la imposición

Como todos saben ya, el 2020 fue especialmente duro para la presentadora de ’Sálvame’. Primero falleció su madre y meses más tarde, en julio, su marido y amor de su vida, Antonio Juan Vidal, víctima de un cáncer cerebral.

Padilla no tardó en volver al trabajo y lo hizo en una entrevista para el ‘Deluxe’ en la que habló de todo su proceso de duelo, de cómo se enfrentó a la muerte y cómo descubrió que el amor es la clave para vivir feliz. Para todos aquellos que en ese momento habías sufrido una pérdida (en plena pandemia) fue un consuelo y una inyección optimista.

Pero a lo largo del año, Padilla ha empezado a agotar. No es que su discurso no tenga valor, es que lo impone de manera intransigente. La humorista parece no comprender que otros no sean como ella. No acepta la derrota o el dolor, Por ejemplo, Lydia Lozano perdió a su hermano por coronavirus y la presentadora parecía que le estaba echando una bronca por sufrir.

Pero es que, además, se atrevió a acudir a Cuarto Milenio ha hacer propaganda de biodescodificación una pseudociencia muy peligrosa.

Ella, al saber que ‘Todo es verdad’ iba a dedicar un programa sobre la biodescodificación, pidió disculpa en redes pero ya era tarde.

Risto no se corta y destroza a Padilla

Como decíamos, el 27 de julio de 2021 por fin se emitió el especial de ‘Todo es verdad’ sobre la biodescodificación y el resultado fue memorable.

Risto arrancó el programa afirmando haber recibido mensajes de rostros conocidos que se han visto amenazados por lo que esta noche el espacio de Cuatro iba a tratar:

Que no se preocupen por nosotros y se preocupen más por lo que vamos a hablar. Que no esperen ecuanimidad. Uno de estos mensajes la pedían. Cuando uno está entre la ciencia y entre otra cosa, no se puede ser ecuánime.

Acto seguido, el programa dio paso a las disculpas de Padilla por promocionar una pseudociencia que mata gente pero Risto no tuvo piedad con la que fue su compañera de ‘Got Talent’:

Claro, lo primero que teníamos que hacer era emitir sus disculpas. Ella rectifica o cree que rectifica. Insisto, aquí vamos a estar del lado de la ciencia, sea quien se ponga al otro lado. Sea una presentadora de esta casa o un amigo de alguien de esta mesa. Me da igual. Estamos del lado de la ciencia. Es nuestra responsabilidad. Padilla habla de emociones, claro que sí, pero junto a estos discursos hay dos frases en las que no podemos dejar de fijarnos. ‘La aconsejo a todo el mundo’ y ‘las emociones nos enferman’. Ante estas dos aseveraciones, tenemos que poner una gran señal del ‘warning’. Aviso, peligro.

Así, Risto leyó varios fragmentos de ‘El humor de mi vida’ el libro superventas de Padilla sobre su experiencia al perder a su libro.

Mejide destacó párrafos muy peligrosos en los que la humorista hablaba de la biodescodificación y de cómo nuestras emociones influyen en nuestras enfermedades. Es decir, si tienes un cáncer, es culpa tuya. Eso lo doce una señora que, repetimos, ha renovado su contrato en una televisión generalista. Da miedo.