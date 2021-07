Vetos y falta de pruebas: Telecinco vuelve a hacer trampas con la entrevista a Olga Moreno

Ya llegó el día en el Telecinco banalizó el testimonio de Rocío Carrasco por hacer audiencia. Olga Moreno (mujer de Antonio David Flores), dio una entrevista en la que actúo como siempre: dando pena y sin prueba alguna.

Pruebas contra emociones

Da igual si eres de la marea fucsia (los que apoyan a Rocío Carrasco) o de la azul (los incondicionales de la Familia Flores), hay algo que no se puede discutir: Durante 22 años, Antonio David Flores ha vendido una historia sin pruebas y Rocío Carrasco, en su docuserie, aportó todo tipo de documentos para acreditar su testimonio (incluso aquellos que no le hacían quedar bien).

Otra cosa es que se empatice, o no, con una mujer (Carrasco) que ha puesto a su hija a los pies de los caballos (demostrando que cuando la niña tenía 15 años le dio una paliza) o que, como personajes tan nefastos políticamente como Irene Montero la hayan apoyado, uno no quiera parecer podemita y vaya contra la víctima.

Pero lejos de ideologías, colores o simpatías, el testimonio de Carrasco creó un debate social necesario.

Pero claro, otra cosa es el daño que Telecinco ha hecho a las mujeres. Por querer hacer audiencia han banalizado el testimonio de Carrasco. ¿Cómo? Permitiendo que la otra parte siga haciendo lo de siempre.

Que quede clara una cosa: a Antonio David Flores y a Olga Moreno no les ha juzgado nadie (de momento). No podemos decir que él es un maltratador y ella su cómplice. Aún así, a él le echaron de Telecinco pero contrataron a su esposa y a su hija.

Pero si queremos ser serios, lo lógico sería exigir a la familia Flores lo mismo que a Rocío Carrasco: aportar pruebas (al menos en todo aquello que pueda ser demostrable. Otra cosa son las experiencias personales).

El 28 de julio de 2021, descubrimos que no hemos avanzado nada. Olga contó ‘su’ verdad, su punto de vista pero no demostró nada.

¿Por qué cargan sólo contra Fidel Albiac?

La ganadora de ‘Supervivientes 2021’ jugó en casa vetando a colaboradores contrarios a ella, sin ser casi cuestionada y echando balones fuera.

Olga utilizó el mismo discurso de su marido: la culpa de todo la tiene Fidel Albiac (esposo de Rocío Carrasco) y la ‘niña’ es incapaz de pegar a nadie (cuando eso sí que es un hecho juzgado). No fue excesivamente descarada pero su discurso se podía leer entre líneas.

Olga dijo que no quería hablar de Carrasco pero no paraba de mencionarla y de pedirle que «abriera los ojos». Decía tener pruebas pero no las mostró. Vale, puede que no le haya dado tiempo pero entonces, ¿por qué no lo ha pospuesto?

Hay una pregunta que hay que hacerse: ¿Por qué Antonio David Flores no ha demandado a Rocío Carrasco por lo que ha contado y sí a la productora de la docuserie?

Olga optó por no querer meterse en ciertos temas )como que los niños, cuando salían de su casa estaban llenos de piojos) por «respeto» a los hijos de su marido. Otra lectura es que no tenía argumentos para defenderse. Eso sí, tenía a defensores como Kiko Matamoros que hablaban con ella (ojo, como Carlota Corredera con Rocío Carrasco).

Olga quería dar pena desde el primer minuto. Sus argumentos eran que quería muchos a Rocío y a David Flores. Nadie lo duda. La cuestión es otra. Que no diga que nunca se ha aprovechado de esos niños porque hay muchas portadas de revistas y muchos ‘Deluxe’ que demuestran lo contrario.