El final de ‘Mask Singer 2’:¿Por qué Antena3 ha maltratado tanto su concurso estrella?

El jueves 29 de julio de 2021 hubo un auténtico duelo de titanes. Antena3 movió la última gala de la segunda temporada de Mask Singer’ y Telecinco contraatacó con Kiko Hernández insultando a Carmen Borrego en ‘La última cena’.

Al final, la despedida de la temporada 2 de ‘Mask Singer’ se hizo con una gran 20,5% de cuota de pantalla mientras que ‘La última cena’ se tuvo que conformar con un 13,8%.

A priori, estos datos no deberían sorprendernos. No es comparable una gala final de un concurso-evento como ‘Mask Singer’ con un refrito de ‘Sálvame’ protagonizado por personajes que vemos todos los días.

Pero hay que tener otros factores en cuenta. ‘La última cena’, programa cutre dónde los haya, triunfó en 2020, en plena pandemia por su locura y surrealismo, rasgos que volvieron a noche gracias a la pareja protagonista: Kiko Hernández y Carmen Borrego, enemigos naturales que habían cebado su conflicto durante los días previos para que el programa funcionase mejor.

Y claro, por mucho de que nos quejemos de que en Telecinco siempre echan lo mismo, al final es lo que funciona.

Y por otro lado, la segunda temporada de ‘Mask Singer’ ha sido especialmente maltratada por la cadena.

Aunque ha sido una edición muy potente, con un casting maravilloso, se han equivocado en muchas cosas. Primero, en emitirla sólo unos meses después de lprimera (así la queman) y luego en marear a la audiencia. Una semana, de repente y sin avisar, no emitieron gala por no competir contra un partido de España en la Eurocopa. Luego se pasaron con los anuncios, terminando, cada entrega, pasada la madrugada. Y para colmo, la final la cambiaron de día (de miércoles a jueves) para no competir con ‘Ahora, Olga’ en Telecinco.

Que se maltrate así a la audiencia es indignante pero lo grave es que van a seguir haciéndolo porque les ha salido bien la jugada. La gala final fue, como hemos apuntado, un éxito.

Máscaras finalistas

Y más allá de los datos, ¿fue buena la gala? Sí y no. Sí porque el nivel de espectáculo sigue siendo maravilloso. No porque llegó a hacerse muy pesada con tanto duelo.

En cuanto a los personajes que se escondían detrás de las máscara… Bueno, hubo para todos los gustos.

Erizo ganó la final de Mask Singer, por delante de Plátano, que quedó en segunda posición. El tercer puesto fue para Huevo y Monstruita se conformó con el cuarto siendo el primer eliminado de la noche y, por lo tanto, el primero en descubrir su imagen.

Y detrás de la máscara de Monstruita estaba Anne Igartiburu, presentadora de TVE.Bien, es un personaje muy querido. No es la bomba pero molaba verla ahí.

Huevo no era otra que María Pombo. Puntazo para la audiencia más joven que es la que sigue a la influencer. Lo mismo podemos decir de Plátano. ¿Quién estaba detrás de esta máscara? Pues el líder del grupo Taburete, Willy Bárcenas, quien dijo:

Desde que nació Taburete se ha prejuzgado, se ha dicho que este no cantaba, que si estoy aquí por no se quién… así que me acepté la propuesta porque este es mi programa.

Y Erizo, el ganador de esta edición no era otro que el bailaor Joaquín Cortés. A priori, como vencedor da un poco de pereza. Es (o fue) una gran estrella. Ahora mismo, a un servidor, es un personaje que le da igual.

Como extra, la gran final de Mask Singer reveló la identidad de Dama Centella, la máscara que solo se pudo ver en Atresplayer Premium. Finalmente, debajo de ella estaba Tamara Gorro, la ex de Mujeres y Hombres y viceversa, y mujer del futbolista Ezequiel Garay.

Para la próxima vez le pediría a ‘Mask Singer’ un poquito más de juego. En esta ocasión las pistas eran demasiado crípticas mientras que en la primera temporada eran demasiado obvias. Lo ideal sería un término medio.