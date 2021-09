La extrañísima reacción de Risto Mejide al ser preguntado por el despido de Paz Padilla en ‘Got Talent’

Parece que Paz Padilla no cae muy bien en Mediaset. Esa es, al menos, la impresión que nos está llegando últimamente y más después de lo que ocurrió el 7 de septiembre de 2021 en la presentación de ‘Got Talent’, programa en el que fue despedida como miembro del jurado.

Paz Padilla: del dolor al rechazo

Como todos saben ya, el 2020 fue especialmente duro para la presentadora de ’Sálvame’. Primero falleció su madre y meses más tarde, en julio, su marido y amor de su vida, Antonio Juan Vidal, víctima de un cáncer cerebral.

Padilla no tardó en volver al trabajo y lo hizo en una entrevista para el ‘Deluxe’ en la que habló de todo su proceso de duelo, de cómo se enfrentó a la muerte y cómo descubrió que el amor es la clave para vivir feliz. Para todos aquellos que en ese momento habías sufrido una pérdida (en plena pandemia) fue un consuelo y una inyección optimista.

Pero a lo largo del año, Padilla ha empezado a agotar. No es que su discurso no tenga valor, es que lo impone de manera intransigente. La humorista parece no comprender que otros no sean como ella. No acepta la derrota o el dolor, Por ejemplo, Lydia Lozano perdió a su hermano por coronavirus y la presentadora parecía que le estaba echando una bronca por sufrir.

Pero es que, además, se atrevió a acudir a Cuarto Milenio ha hacer propaganda de biodescodificación una pseudociencia muy peligrosa.

el 27 de julio de 2021 se emitió un especial de ‘Todo es verdad’ sobre la biodescodificación y el resultado fue memorable. Risto atacó sin piedad a la que había sido su compañera durante años en ‘Got Talent’.

El despido de Paz Padilla

El 19 de mayo de 2021 se supo que la productora de ‘Got Talent’ le había comunicado a Paz Padilla que prescindían de ella para la séptima edición del programa. No dieron explicación alguna.

Esto suposo un varapalo profesional para la humorista puesto que sus opciones televisivas se reducen dado que aún no se han empezado a grabar los nuevos episodios de ‘La que se avecina’, serie donde da vida a ‘La Chusa’.

Y aunque la humorista ha renovado su contrato con Mediaset, en la empresa no paran de machacarla o despreciarla.

Presentación de ‘Got Talent’: la ley del silencio

El 7 de septiembre de 2021 se presentó a los medios la séptima edición de ‘Got Talent’ (por supuesto, Telecinco no invitó a Periodista Digital).

Tal y como informa Ecoteuve, ni Risto Mejide, ni Dani Martínez, ni Edurne, ni Santi Millán, ni ningún rostro del formato quiso hacer la más mínima referencia hacia la humorista y a su despido.

Y aunque se le dio la oportunidad a Risto Mejide de que aclarase lo ocurrido, su respuesta fue clara:

¿Sabes qué pasa? Yo no quiero dar un titular con esto. Estamos presentando algo que es increíble, que es una edición nueva de Got Talent, y si te contesto, diga lo que diga, te voy a dar un titular respecto a una excompañera del jurado. Y como no hablo de excompañeros, como no hablo de Jorge Javier o de Jesús Vázquez, porque no tiene sentido, tampoco lo voy a hacer de Paz Padilla.

Sin embargo, Leonardo Baltanás, director de Producción de Contenidos del grupo, restó importancia al cambio, asegurando que «es algo habitual del formato Got Talent en los 73 países en los que se ha realizado». «Se alterna, a veces con tres, a veces con cuatro, y esto nos permite jugar de otra manera entre nosotros y tener más agilidad en las respuestas».