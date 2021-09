El discurso de Pablo Motos sobre el rencor: el colmo del narcisismo en ‘El Hormiguero’

Por si ya no se sabía que ‘El Hormiguero’ es el programa de Pablo Motos, el presentador se ha adjudicado una sección propia para esta nueva temporada. ¿Se puede ser más egocéntrico?

Si algo se puede decir de Pablo Motos es que le gusta ser el protagonista de su propio show. Nadie niega que él es el alma de la fiesta y responsable del éxito de ‘El Hormiguero’ pero su ego es tan grande que eclipsa a cualquier que acuda como invitado.

Pero es que ahora, con la nueva temporada, y si no teníamos suficiente, Motos se ha adjudicado, al final del programa, una sección para él solito haciendo monólogos profundos en plan gurú espiritual.

El 8 de septiembre de 2021, y bajo el nombre de «Pasarse de la raya», Motos inauguró su sección en medio del plató, delante de una raya pintada en el suelo, momento en el que confesó que «no puedo más con lo políticamente correcto».

Estoy harto de los quejicas; de los que, sin tener ni idea de la vida, se atreven a dar lecciones desde el ordenador.

Qué curioso que Motos diga esto cuando él es el primero en hablar de todo y de todos como si fuera el gran experto.

Y así, Motos, poseído por el espíritu de Paz Padilla, habló sobre el rencor:

¿Cómo se te tiene que hablar para que no te enfades? ¿Qué normas que solo tú sabes necesitas que no se salte nadie, para no ponerte a la defensiva o atacar? ¿Qué palabras no se te pueden decir porque sientes que te rebajan, que te juzgan o te sentencian? ¿Cuánto veneno llevas dentro?

Y así habló también de la envidia, como diciéndonos que los que no le soportan es porque le tienen envidia, porque él es superior al resto. No, querido. Tal vez, si eres criticado es porque eres insoportable y no dejas de hablar de ti. Puede que con un poco más de humildad caigas mejor. Es una idea…