Las Campos hacen el ridículo ante la ‘rajada’ de Bigote Arrocet en ‘Secret Story’

Ya se sabía que la gran trama, a priori, de ‘Secret Story, el nuevo reality de Telecinco, iba entrada de Bigote Arrocet y su versión de su ruptura con María Teresa Campos.

El 9 de septiembre de 2021 se estrenó en Telecinco ‘Secret Story’, un nuevo reality que no deja de ser un ‘Gran Hermano VIP’ de toda la vida, en el que los concursantes tienen secretos que hay que descubrir (como en cualquier ‘GH’, en realidad). Por lo demás, todo es lo mismo.

Como todo en Mediaset, el casting está pensado para que pueda dar contenido no sólo dentro del reality sino en el resto de programas.

Bigote Arrocet, humorista y exnovio de María Teresa Campos, fichó por ‘Secret Story’ a la vez que Carmen Borrego hacía lo propio en ‘Sálvame’ mientras que Terelu sigue en ‘Viva la vida’ junto a su hija , Alejandra Rubio (que también está en los debates del reality).

Es decir, todo lo que haga o diga Bigote será cuestionado, analizado y destripado por las Campos en otros programas de la casa.

El problema es que Edmundo comenzó su aventura en ‘Secret Story’poniendo a su exnovia ya sus hijas en su sitio.

El uruguayo dijo que su ex se había invitado la forma en la que rompieron (según ella, él se fue sin dar explicación alguna).

Al día siguiente, el 10 de octubre de 2021, Edmundo se levantó temprano y habló con Isabel Rábago (colaboradora de ’Ya es mediodía’) y, llorando, le dijo que cuando se fue de casa de María Teresa no la abandonó con un mensaje de texto como se ha dicho.

El humorista se siente una víctima de las Campos ya que nadie le ha preguntado antes por su versión. Mentira. Mil veces le han perseguido los reporteros por la calle y mil veces que les ha atacado o se ha reído de ellos.

Cuando uno ha vivido con una persona tantos años, con tanto cariño y cuando ha sido tan feliz siente esa sensación bonita porque fueron casi seis años.

Ella sabía que se había acabado, yo se lo dije.

Cómo con 70 años se me va a ocurrir la payasada de cortar con un mensaje de teléfono.

Se dijeron muchas mentiras y a mí me dolió, especialmente por mi hijo. Cuando tú has querido tanto a alguien, te cuesta mucho decir algo así y dejarla por mentirosa

Era algo íntimo y no entiendo que mandase un comunicado hablando de nosotros. A mí no me gustan esas cosas, pero bueno

Algún día tendremos una conversación.