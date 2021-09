Desastre en ‘Secret Story’: ¿Por qué Jordi González odia su trabajo? ¿Qué pinta Frank Blanco como colaborador?

Por favor, que alguien tenga piedad de Jordi González y le despidan. ¿Nadie se da cuenta que para este señor, trabajar en un suplicio? En su nuevo puesto como presentador de los debates de ‘Secret Story’ se ha vuelto a demostrar.

Que las telenovelas turcas ganen a productos nacionales no es una buena noticia

Primero de todo: malas noticias para Telecinco. El domingo 12 de septiembre de 2021, el debate de ‘Secret story’: La noche de los secretos se estrenó con un pobre 12,9% de cuota de pantalla mientras Antena 3 arrasó con las series turcas ‘Infiel’ (18,3%) Y ‘Mi hija ‘ (25, 4% en el late-night).

De estos datos se alegrarán mucho los que consideren que lo que hace T5 es ‘telebasura’ pero sólo una cosa: los programas de Mediaset, por poco éticos que sean, al menos crean industria y puestos de trabajo. Las novelas turcas que tan de moda están, no. Ahí lo dejo.

El problemón de Telecinco con ‘Secret Story’

Como el nuevo reality no levante cabeza, Mediaset tiene un problema de los gordos. Hay tres galas semanales, más el adelante del prime-time de las 22.00 horas a las 20.00. Son demasiadas horas y demasiado contenido que sacarse de la manga.

Y encima tampoco es que el programa haya empezado arrasando en audiencia (el jueves 9 arrancó con un correcto 17,5 % de share, que no está mal pero no es suficiente para la apuesta que es y para ser un estreno).

¿Qué pinta Frank Blanco de colaborador?

Es curioso pero de lo que más se habló en redes sociales durante el estreno del debate de ‘Secret story’ fue de Frank Blanco y su nueva faceta como colaborador y comentarista de realities.

Claro, fueron muchos los que quisieron hacer leña de árbol caído y decir que el que fue presentador de ‘Zapeando’ (en laSexta) y uno de los comunicadores más relevantes de nuestro país “ha caído en desgracia” o se “ha rebajado” en el papel de colaborador.

Pero la relación de Frank Blanco con los realities no es nueva. Pocos se acuerdan que fue presentador de los debates dominicales de ‘Gran Hermano’

Como colaborador no es malo, tampoco es que de muchos titulares, pero se nota que disfruta con su trabajo, no como otros.

El suplicio de Jordi González

Que Jordi González siempre ha sido un presentador cómodo, solvente pero sin demasiado brillo está claro. Tablas tiene muchas y es el chico para todo de Mediaset.

El problema es que últimamente se nota que no sólo no le gusta su trabajo, sufre delante de una cámara.

Anoche, durante el estreno del debate, el catalán no pudo estar más soberbio, desagradable, molesto y pasota. No se lo pasa bien y no hace falta hacer chistes o bailar para demostrarlo. Con un poco de ‘vida’ a la hora de hablar bastaría.

Yo creo que este señor debería retirarse pero por su bien. Que no dure más su agonía.

También es cierto que González nunca ha sido el alma de la fiesta. Los colaboradores le temen y no sólo porque obliga al equipo técnico a poner el aire acondicionado al máximo (que cada uno saque sus propias conclusiones de porqué lo pide así).

En todos mis años trabajando en Periodista Digital nunca me he sentido peor tratado que haciendo una entrevista a Jordi González. Es arrogante y, sobre todo, borde, muy borde.