Ya tienen lo que querían: las Campos hacen caja sacándose los ojos en directo

Que no nos cuentan historias. Todo lo que hacen las Campos de manera pública tiene un fin lucrativo. Por eso, que ahora Terelu, Carmen y Alejandra se lleven a matar nos parece tan sospechoso. ¿Se han inventado una guerra para hacer caja? De poco les va a servir porque el público ya se ha cansado de ellas y de Telecinco en general.

Carmen Borrego es una suicida social. Su trabajo es el de reventar lo que se le eche encima con tal de ganar dinero. Por eso ha regresado a ‘Sálvame’ como colaboradora después de pasarse años diciendo que allí la han maltratado de todas las formas posibles.

Ahora, desde su nuevo puesto va a hacer hacer lo mismo que hacía en ‘Viva la vida’ pero al revés. Se lleva mal con su sobrina, Alejandra Rubio, por lo tanto, esta la criticará el fin de semana y Carmen le devolverá el golpe en ‘Sálvame’. Así, siempre gana Telecinco.

Además, Bigote Arrocet, exnovio de María Teresa Campos, participa en el reality ‘Secret Story’ y ya ha cargado contra las campos, lo que Borrego aprovechó, el sábado 11 de septiembre de 2021, para hacerse un ‘Deluxe’ y hablar lo más grande todo y de todos.

Y es que aunque la hija mayor de las Campos va siempre de conciliadora, cada vez que la entrevistan crea un incendio. Ese sábado, por ejemplo, cargó contra su sobrina Alejandra Rubio al llamarla «desquiciada» y «aprovechada», además de lanzarle varias pullita.

Al día Siguiente, en ‘Viva la vida’, la ira de Terelu Campos hizo historia.

Los colaboradores de ‘Viva la vida’ se encontraban analizando la duras declaraciones de Carmen Borrego cuando Emma García advirtió que, según le habían informado a ella, Terelu «está que fuma en pipa desde que ayer por la noche escuchó a su hermana. Lo ha visto hoy cuando lo hemos mostrado, imaginaos cuando ha visto las palabras de Carmen».

Y es que, a pesar de que Alejandra Rubio se mostró conciliadora con su tía en la tarde del sábado en ‘Viva la vida’, Borrego hizo todo lo contrario horas más tarde en ‘Sábado Deluxe’.

La periodista y colaboradora Marisa Martín Blázquez se ha mensajeado con Terelu durante la publicidad y da permiso para que la periodista desvele lo que le ha dicho:

Está fastidiada. Con respecto a lo de Carmen me dice que está intentando asimilar lo que está pasando porque ella creía que la relación estaba yendo bien y había una intención de generar buen rollo. No entiende nada de lo que está pasando, está intentando colocar su cabeza y lo está pasando mal

Estos dramas ya no son rentables

La noticia aquí no está en si las Campos se pelean o no. Lo importante es que parece ser que sus desventuras ya no le interesan al público. Ni las de ellas ni las de Mediaset en general.

Telecinco está teniendo un principio de curso desastroso. La audiencia no sube ni con estrenos potentes como los de ‘Secret Story’.

Y es que hablamos de las mismas tramas de siempre con personajes que ya no interesan.

Pobres Campos: ¿de qué vivirán ahora? Terelu, al menos, es más lista y esta misma noche se estrena en ‘MasterChef Celebrity’ (La1 de TVE). Renovarse o morir.