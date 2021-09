Carlos Sobera pierde las formas ante la confesión de Sofía Cristo: «Sufrí abusos sexuales»

Una mujer confiesa en un programa de televisión que sufrió abusos sexuales de pequeña y su propia madre se entera de esta bomba en directo mientras que el presentador se vuelve loco. No, no es un capítulo de ‘Black Mirror’, es lo que ocurrió el 14 de septiembre de 2021 en ‘Secret Story’ (Telecinco)

La gala de los martes de ‘Secret Story’, a la que llaman ‘Cuenta atrás’ estuvo protagonizada, el 14 de septiembre de 2021, por la ‘curva de la vida’ de Sofía Cristo.

Bárbara Rey vio desde el plató cómo su hija contaba ante toda España algo que ni si quiera ella como madre conocía.

Y es que, la DJ, mientras repasaba su propia vida, dijo entre lágrimas:

Un día una persona, no puedo decir quien ni lo puedo decir nunca, perdona mamá. Con cinco años sufro abusos sexuales de esa persona. Pero no entendía qué era eso hasta que no me relacioné. Lo saben tres amigos míos y lo sabe mi terapeuta. No era consciente de que eso me podía llegar a afectar hasta que he sido más mayor y he visto cómo me relacionaba con personas. Nunca se lo he contado a mi madre ni a mi hermano porque es una persona muy allegada a nosotros. Nunca he querido contarlo