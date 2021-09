«Volvemos a la guerra»: a Jorge Javier Vázquez se le va de las manos su rabia contra Díaz Ayuso

Jorge Javier Vázquez ha vuelto a cargar contra el PP y en concreto contra la Presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El 7 de septiembre de 2021, tras la noticia de que un joven había sido agredido por su condición de homosexual en el madrileño barrio de Malasaña, Jorge Javier Vázquez, en ‘Sálvame’, hizo un alegato contra la homofobia, centrándose, sobre todo, en Madrid.

Por primera vez no me siento seguro a la hora de salir por según qué sitios o ir por según qué sitios a según qué horas.

Pero resultó que la agresión era falsa y Díaz Ayuso atacó a Jorge Javier vía Twitter:

Vázquez, al que le encanta ser el centro de atención, respondió a Ayuso en su blog semanal de la revista Lecturas:

Hemos empezado la temporada con la falsa denuncia homófoba de Malasaña, que para empezar el curso no está nada mal. Hay muchísima gente que ha respirado tranquila después de conocerse el entuerto. ‘Bien. Era mentira. Los gays, siempre quejándose. Todo está en orden

Antes del descubrimiento del pastel a mí se me ocurrió decir que esa libertad que yo conocí en el 95, año en el que llegué a Madrid, ya no existía en la ciudad. Y se lió un poco porque algunos medios entendieron que era un misil contra Ayuso. Ahora, todo el que se atreve a cuestionar algo que suceda en la capital está cargando contra su presidenta. Lo mismo que pasaba con Pujol, vamos. Recordemos el caso Banca Catalana: no lo atacaban a él, sino a Catalunya. Tócate la peineta. Esta situación me suena: ya la viví cuando estaba en Badalona.

Ahora están los buenos madrileños y los malos madrileños. Yo, según algunos sectores, pertenezco a los malos. No estoy en el lado bueno de esta historia. Se equivoca Ayuso si piensa que cuando digo que no me siento tan tranquilo paseando por Madrid le estoy dando una h…. Hablo de Madrid porque es la ciudad en la que vivo. Pero escandalosos son los casos de agresiones homófobas que se producen en Catalunya, por cierto. Y en el resto del país están incrementándose de manera notable

Todo gay sufre agresiones homófobas en todos los momentos de su vida. Las vivimos cuando somos niños en el colegio, luego en el instituto, en el trabajo, en la calle. Pero las tenemos tan interiorizadas que las aceptamos como algo que forma parte de nuestra vida. Y en el momento en el que el colectivo dice ‘hasta aquí’ los esquemas de la sociedad se tambalean y se revuelven contra el cambio

Los años de celebraciones han pasado, por ahora, a mejor vida. Volvemos a la guerra. Al menos, que nos pillen luchando.