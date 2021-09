La independentista Laura Fa le confiesa a Rufíán la verdad más terrible de ‘Sálvame’ mientras ataca a VOX

Gabriel Rufián sigue intentado intentando llamar la atención desde su canal de Youtube. Hace unas semana fue con la entrevista a Esty Quesada (Soy una pringada) (la que dijo que había que matar a los de VOX). Ahora, el político catalán ha invitado a su programa, ‘La fábrica de Rufián’, a Laura Fa, colaboradora de ‘Sálvame’ que la ha liado parda.

Durante su charla, al político de ERC sólo se interesó por el trabajo de la periodista en ‘Sálvame’, la relación que mantiene con sus compañeros y si las broncas que tienen en directo son reales o no.

Laura Fa aseguró las broncas son un buen recurso para mantener a la audiencia, por lo que ella las vive como parte de su trabajo. Eso sí cuando acaba el programa, intenta mantener una relación cordial con el resto de colaboradores, aunque no siempre es posible. Este es el caso de Kiko Matamoros:

Hemos estado meses sin hablarnos, pero me agobiaba un poco más en la época más chunga cuando no quería coincidir conmigo en plató. El rato que él hacia ‘El defensor del espectador’ me hacían salir del plató, pero creo que los directores juegan un poco con nuestra psicología. Me tenían allí, pero me hacían salir, como para ir acostumbrándolo a verme allí.

Pero en el fondo me llevo bien con él. No nos soportamos de ideas, porque no pensamos igual en nada. Nos decimos las cosas que creemos y por eso chocamos, pero en circunstancias normales nos llevaríamos bien. Si hablamos de política, de feminismo, de fútbol, chocamos, entonces es imposible.