‘Secret Story’ mejora gracias a la violencia y al juego sucio: ¿Quién es el claro favorito para ganar?

Era de esperar que Telecinco acudiera al conflicto y a la violencia para subir los datos de audiencia ahora que estaban de capa caída. Eso es lo que ha pasado con la segunda gala de ‘Secret Story’.

El nuevo reality de Telecinco no comenzó muy bien que digamos. Tampoco mal (un 17,3% de audiencia en la primera gala) pero no para tirar cohetes (algo que si hacían en sus estrenos las últimas ediciones de ‘GH VIP’ o de ‘Supervivientes’).

Pero claro, hacer un ‘GH VIP’ con otro nombre y una mecánica liosa y encima meter a los mismos personajes de siempre es lo que tiene, que el publico se ‘asusta’.

Pero la maquinaria ya ha arrancado y el 16 de septiembre de 2021, en la segunda gala de ‘Secret Story’, se notó el cambio. ¿Por qué? Porque se vio lo que el público de Telecinco quiere: broncas, broncas y más broncas.

Miguel Frigenti, el favorito

Puede gustarte o no pero no podemos negar que Miguel Frigenti se está ganando el pan.

Es experto en comentar realities y está aprovechando su conocimiento de la materia para hacer un concurso.

Primero, está metido en todos los fregaos de la casa. Segundo, sabe que Mediaset es una empresa transversal, por lo que provoca conflicto que van a tener repercusión en otros programas de la casa.

Por ejemplo, atacar a sus excompañeros de ‘Ya es mediodía’ a través de Isabel Rábago (actual colaboradora de ese programa) es una estrategia estupenda. Sobre todo si la diana en Miguel Ángel Nicolás, un personaje que- no se sabe por qué- tiene mucho poder dentro de Mediaset.

Y es que Frigenti, el 17 de septiembre de 2021, destapó la mala relación que tenía con Isabel Rábago cuando era compañeros de ‘Ya es mediodía, lo que provocó que fuese despedido del programa presentado por Sonsoles Ónega.

¡Tú me gritabas y me atacabas ¡Has sido más mala conmigo que la quina!

Esto provocó que Isabel rompiera a llorar.

Cristina, la gran villana (y también favorita)

Peor esta bronca vino por una guerra anterior y es que la casa está dividida en dos. Los que están a favor de Cristina Porta y los que no.

La periodista deportiva es la gran sorpresa de esta edición. La gran villana a la que acusan de llevarse mal con todas las mujeres de la casa y que tiene como gran aliado a Miguel Frigenti,

Si, como personajes, ambos, Cristina y Miguel, pueden ser insufribles, falsos y maquiavélicos pero son absolutamente necesarios dentro de la casa.

Terelu contra Bigote

Lo mejor de todo es que la trama de Bigote Arrocet ha pasado a un segundo plano. Menos mal.

Eso sí, los responsables del programa dieron un maravilloso giro de guion enfrentando, cara a cara a Edmundo con Terelu Campos, hija de la que fue novia del humorista, María Teresa Campos

Bigote, en ‘Secret Story’, va de víctima. Niega que dejara a María Teresa de malas maneras pero Terelu le paró los pies.

En un principio, la colaboradora se negó a hablar con el concursante de ‘Secret Story’, pero al final decidió que debía defender a su madre y desmentir a Edmundo.

El humorista ha insistido una y otra vez en que no cortó su relación con María Teresa Campos mediante un Whatsapp, algo que la presentadora hizo público.

Ante las negativas de Edmundo, Terelu acabó estallando:

¡A mí no me llames mentirosa! (…) Fui yo quien te lo pidió.

Según la colaboradora, fue ella quién le pidió a Edmundo que avisase a su madre de que se iba para no volver y que si María Teresa lo hubiera sabido, no le ha habría respondido: “Ya le he escrito”