Alarma en ‘MasterChef Celebrity 6’: ¿Se puede saber qué le pasa a Verónica Forqué? ¿Por qué se comporta así?

Pensábamos que la ‘friki’ de la sexta edición de MasterChef Celebrity’ iba a ser Victoria Abril. Pues no. Atónitos nos quedamos el 20 de septiembre de 2021 con el comportamiento de la mismísima Verónica Forqué. ¿Estaba interpretando un papel o le pasa algo ‘raro’?

Verónica Forqué, David Bustamante, Vanesa Romero, Yotuel Romero, Terelu Campos, Eduardo Navarrete, Samantha Hudson, Carmina Barrios, Victoria Abril, Julian Iantzi, Miki Nadal, Juanma Castaño, Belén López, Arkano y Tamara, son los nuevos concursantes de ‘MasterChef Celebrity’, programa que, un año más , demuestra tener un poder de convocatoria maravilloso.

La primera semana se fue Tamara, quien, una vez expulsada se quejó de que el programa es más un reality que un show culinario y que como ella no daba tanto juego (porque sólo quería cocinar), por eso la echaron. No entiendo nada. Cuando la entrevisté en la presentación del programa en el FesTVal de Vitoria, la cantante me contó totalmente lo contrario; que ‘MasterChef Celebrity’ era un espacio educativo y que había tenido una relación maravillosa con sus compañeros.

Bueno, incoherencias aparte, la segunda entrega de MasterChef Celebrity 6 nos dejó con la boca abierto por un personaje que no esperábamos que fuera tan inquietante: Verónica Forqué.

Una de nuestras más populares y queridas actrices se reveló como alguien oscuro, dictatorial y rozando la parodia de sí misma.

Hasta ahora, como concursante, Forqué siempre había sido tranquila, algo peculiar pero dulce. Pero todo cambió con la actriz se situó al frente del equipo rojo durante la prueba de grupal después de convertirse en una de las mejores aspirantes del primer cocinado.

Forqué iba detrás de sus compañeros durante todo el proceso y contestando a la mayoría de muy malas maneras, especialmente a Eduardo Navarrete, q quien no dudó en darle el delantal negro al instante, para apartarlo del cocinado.

La actriz no paraba de gritar cosas como “¡qué te calles!», «hago lo que me da la gana», «a mí no me des lecciones» «sois muy rebeldes, qué poco os han mandado» o «luego me regañará el chef; tú, no».

Y eso que pensábamos que la ‘rara’ del grupo era la negacionista de Victoria Abril. Pero sin embargo, en su empeño por blanquear su imagen, la actriz se comportó como una líder comprensiva y que creaba un buen ambiente.

Y por último decir que la expulsada de la semana fue Samantha Hudson. Mucho ha tardado. La influencer no sabía cocinar y se despidió con «una de las cosas más feas que hemos visto en este programa», tal y como opinó Samantha Vallejo-Nágera antes de catar el plato.